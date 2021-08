Xôn xao clip khu du lịch "nghìn tỷ" Đại Nam phải thanh lý hàng trăm món đồ bên trong, nhìn khối tài sản "đóng bụi" ai cũng tiếc rẻ!

Được mệnh danh là thiên đường vui chơi giải trí ở khu vực phía Nam, khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) từ lâu được nhiều người biết tới với danh xưng KDL "chịu chơi" nhất Việt Nam khi đầu tư số tiền lên đến 6000 tỷ.

Nếu có cơ hội tham quan Đại Nam, nhiều người thậm chí còn mô tả nó choáng ngợp hơn rất nhiều khi có vô số công trình được chứng nhận "kỷ lục" Việt Nam lẫn Đông Nam Á.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, toàn bộ khu du lịch trị giá 6000 tỷ này hiện đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế. Ngoài ra, Đại Nam cũng đang đóng cửa không hoạt động được giữa mùa dịch. Mới đây, một đoạn video được đăng lên TikTok đã hé lộ chuyện Đại Nam hiện đang thanh lý "đồ chơi" bên trong. Thực hư thế nào xin mời xem qua đoạn clip:

Your browser does not support the video tag.

Clip: Một thanh niên đến thu mua đồ chơi bên trong khu du lịch Đại Nam

Theo đó, người này tự nhận là "tay buôn" từng cung cấp những chiếc xe mô phỏng mô tô phân khối lớn size mini, từng cung cấp cho Đại Nam để phục vụ cho du khách. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, những chiếc mô tô này đã phủ cả một lớp bụi dày đặc vì lâu ngày không sử dụng.

TikToker này khi đến Đại Nam để thu mua lại đã quay clip lại để cho mọi người xem. Số lượng xe đóng bụi theo chủ clip nói lên đến hàng trăm chiếc.

Cận cảnh những chiếc xe đồ chơi phủ bụi ở Đại Nam được thanh lý

Theo nhiều netizen, số lượng những chiếc xe đồ chơi này có thể lên đến vài chục, thậm chí cả trăm chiếc

Được biết, khu du lịch Đại Nam có diện tích hơn 711ha. Tất tần tật những thứ này không phải do thiên nhiên tạo ra mà từ bàn tay con người đục đẽo, kiến tạo nên. Bên trong khu du lịch này có sự kết hợp của cả truyền thống lẫn hiện đại.

Bao gồm: Đại Nam Văn Hiến, Công viên giải trí Đại Nam (hơn 40 trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh), Vườn bách thú, Đền thờ và Biển nhân tạo.

Được biết, TikToker này trước đó đã đăng lên kênh của mình clip tương tự, đồng thời đặt luôn câu hỏi "nên thanh lý không anh em". Hiện tại số phận của những chiếc xe đồ chơi này ra sao vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, nhiều netizen cũng đã ủng hộ việc thanh lý những chiếc xe đồ chơi này, tránh lãng phí vật tư của Đại Nam ở thời điểm không ai sử dụng.

Người đăng clip từng post video hỏi có nên thanh lý chỗ xe này không

Tác giả: Thế Huân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị