Xoá băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng

Sau một tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành, kiểm tra nhà trọ ở xã Hòa Lợi, phát hiện Tiệp, Phan Văn Nhật (SN 2001, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thành Vinh (SN 1997), Châu Văn Tuấn (SN 1993) và Châu Văn Tú (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) thuê 2 phòng trọ để hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay cùng tờ rơi quảng cáo. Nhóm đối tượng phát nhiều tờ rơi quảng cáo về việc cho vay tiền với nội dung “cho vay tiền nhanh”, “không cần thế chấp”, “chỉ cần gọi điện thoại là có tiền”.

Các đối tượng cho vay lãi nặng và tài liệu thu giữ.

Trước khi cho vay, các đối tượng không nói rõ lãi suất bao nhiêu nhưng quy định cụ thể phải nộp trước phí 10% số tiền vay và góp tiền từ 12 đến 24 ngày, tùy theo số tiền vay và góp hằng ngày. Anh Đ.H.T. (SN 1993, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) cho biết do tình hình dịch bệnh, kinh doanh khó khăn nên khi thấy tờ rơi quảng cáo cho vay thủ tục đơn giản, đã liên hệ để vay tiền. Ban đầu, anh T. vay 10 triệu và phải đóng phí 1 triệu (10% tiền vay) và trả trong vòng 24 ngày, mỗi ngày 500.000 đồng. Tổng số tiền anh T. phải trả cho khoản vay này là 12 triệu đồng, trong khi thực tế chỉ nhận được 8,5 triệu đồng.

Nếu số tiền trả ít ngày thì lãi suất càng cao, có trường hợp người vay phải trả 1,7% lãi suất/ngày, như chị N.T.H.N. (SN 1989, ngụ phường 5, TP Trà Vinh). Chị N. vay 6 triệu đồng, trả trong vòng 12 ngày, mỗi ngày trả 600.000 đồng. Tổng số tiền chị N. phải trả cho khoảng vay trên là 7,2 triệu đồng, trong thời gian 12 ngày. Lãi suất mỗi ngày chị N. phải trả là 100.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã chứng minh, Tiệp cầm đầu băng nhóm, Tú, Vinh, Nhật và Tuấn trực tiếp quản lý và đi thu tiền. Các đối tượng thừa nhận cho 370 người vay với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Theo đó mức lãi suất các đối tượng cho vay từ 304% đến 608%/năm, gấp 15,2 lần đến 30,4 lần so với mức lãi suất cao nhất trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam các bị can liên quan.

Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết các đối tượng không phải là người có hộ khẩu ở tỉnh Trà Vinh nên quá trình thi hành các quyết định gặp nhiều khó khăn. Cơ quan điều tra đã phân công lực lượng đến các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk để xác minh và truy bắt đối tượng. Đến ngày 18-5, Tiệp đã ra đầu thú. Vinh và Nhật cũng bị bắt giữ sau đó tại Nghệ An và Đắk Lắk. Còn Tú đang là bị can trong một vụ án ma túy khác và bị Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An bắt tạm giam…

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đầu tiên của tỉnh khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng, với số đối tượng ở nhiều tỉnh khác nhau. Công an tỉnh Trà Vinh khuyến cáo người dân nếu phát hiện có đối tượng cho vay theo kiểu “phát tờ rơi”, cần báo ngay với lực lượng Công an để có biện pháp phòng ngừa, góp phần bảo vệ chính bản thân, gia đình và trật tự xã hội.

Tác giả: Phạm Hơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân