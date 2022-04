Xem "phim người lớn" thấy nhân vật chính giống hệt vợ, chồng tức giận gây ra thảm kịch

Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ đã ra tay sát hại vợ mình dã man sau khi nổi cơn cuồng ghen vì cho rằng vợ mình không còn chung thủy khi đi đóng "phim người lớn".

Sự việc xảy ra tại thành phố Bengaluru, thuộc bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Nghi phạm được xác định là Jaheer Pasha, 40 tuổi, một tài xế lái xe ô tô, trong khi nạn nhân là vợ anh ta, cô Mubeena, 35 tuổi.

Được biết, Jaheer là một kẻ nghiện phim khiêu dâm, thường xuyên xem thể loại phim này trong lúc ra ngoài đi làm. Khoảng 2 tháng trước, trong một lần đang xem phim, Jaheer phát hiện ra nhân vật nữ chính trông rất giống người vợ của mình. Kể từ đó, Jaheer bắt đầu nghi ngờ rằng cô Mubeena đã bán đứng gia đình, không còn chung thủy nữa và đi làm công việc không sạch sẽ.

Ảnh minh họa.

Vì nghi ngờ vào sự chung thủy của vợ nên Jaheer đã trở nên ghen tuông và tức giận. Anh ta thường xuyên về nhà và bạo hành vợ. Trong một buổi họp gia đình, Jaheer thậm chí còn đánh đập vợ tàn bạo ngay trước mặt các thành viên khác trong gia đình. Theo báo cáo của tờ báo The New Indian Express, các thành viên khác trong gia đình có mặt tại đó không hề biết lý do tại sao Jaheer lại làm thế với vợ.

Khoảng 20 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Jaheer thậm chí còn hành hung vợ đến mức cô Mubeena phải nhập viện cấp cứu. Theo lời kể của một sĩ quan cảnh sát, bố của cô Mubeena là ông Ghouse Pasha đã tới đồn cảnh sát định nộp đơn khiếu nại để tố cáo hành vi bạo hành gia đình của con rể nhưng lại bị con gái ngăn cản.

Chẳng ngờ đến ngày 17/4/2022, Jaheer đã không kìm nén được sự phẫn nộ và cầm dao đâm chết vợ mình ngay tại nhà.

Viên cảnh sát trên cho biết: "Vào khoảng 12h40 trưa 17/4, cậu con trai cả của cặp vợ chồng này đã chạy tới nhà ông ngoại ở gần đó, nói với ông rằng mẹ đã bị bố đâm. Khi ông Ghouse Pasha vội vã chạy tới hiện trường, ông phát hiện con gái mình đã chết. Sau đó, ông Ghouse Pasha đã đệ đơn kiện con rể vì tội giết người".

Truyền thông địa phương cho biết, Jaheer và Mubeena đã kết hôn với nhau 15 năm và có với nhau 5 đứa con. Trong khi Jaheer làm công việc lái xe bên ngoài thì cô Mubeena ở nhà nội trợ, trông con. Hiện chưa rõ Jaheer Pasha có bị bắt giữ sau vụ việc hay không nhưng cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra và làm rõ.

