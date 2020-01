‘Xe vua’ nào bất chấp lệnh cấm vào phố đón khách ở Hà Tĩnh?

Your browser does not support the video tag.

Những ngày qua, PV Kinh tế Môi trường ghi nhận một số xe khách chạy tuyến cố định bất chấp lệnh cấm, vẫn cố tình chạy vào các đường nhánh trong thành phố Hà Tĩnh, như đường Trần Phú, Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Vũ Quang...

Gần nhất, lúc 20h30 ngày 28/1, xe khách mang biển số 38B - 015.14 của nhà xe Khánh Truyền, dừng đón khách tại đường Vũ Quang, sau đó di chuyển xuống đường Trần Phú, rồi tấp vào cây xăng dầu.

Chiếc xe này tấp vào cây xăng trên đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh để đón khách nhằm tránh lực lượng chức năng. (Ảnh: Quỳnh Nguyên)

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Hà Linh (đại diện nhà xe Khánh Truyền, thuộc Công ty TNHH Vân Truyền), cho biết đơn vị hiện có 6 xe khách giường nằm chạy tuyến Hà Tĩnh - Huế - Đà Nẵng và một số xe 16 chỗ chạy trung chuyển trong thành phố.

“Việc đón khách trong thành phố phía nhà xe chỉ dùng xe trung chuyển 16 chỗ, chứ xe tuyến cố định chỉ đón khách ở hai đầu bến, không có việc xe tuyến cố định đón khách trong thành phố”, chị Linh khẳng định.

Khi phóng viên cho biết đã ghi nhận tình trạng đón trả khách của xe tuyến cố định ngay trong trung tâm thành phố Hà Tĩnh, thì phía đại diện nhà xe này cho hay sẽ kiểm tra lại.

Xe khách mang biển số 38B - 015.14 đón khách tại đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh vào tối 28/1. (Ảnh: Quỳnh Nguyên)

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đơn vị sẽ xác minh nếu có sự việc vi phạm như trên thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía CSGT Công an thành phố Hà Tĩnh cho hay, một số xe khách lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng bất chấp vào phố đón khách, đơn vị sẽ trích xuất camera, xác minh rồi mời chủ xe lên làm việc, nếu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm.

Mới đây, Bộ Công an vừa có công điện yêu cầu công an các địa phương tăng cường tuần tra, xử lý tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe, chạy quá tốc độ, chở quá người trong dịp lễ hội đầu năm. Ngoài ra lực lượng chức năng địa phương phải tăng cường tuần tra, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường dịp lễ hội đầu năm.