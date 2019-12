Xe tải lấn làn ngược chiều, đâm trực diện xe khách khiến hàng chục người bị thương

Theo VOV, trưa 29/12, trên Quốc lộ 18 đoạn qua dốc Đồi Chè, huyện Hải Hà, Quảng Ninh xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe khách 16 chỗ khiến nhiều người bị thương.

Theo một số người dân tại hiện trường, thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 14C- 218.74 đã lấn sang làn xe ngược chiều, đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ BKS 15B-041.41.

Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách phía ghế lái bị hư hỏng nặng, nhiều người bị thương, mắc kẹt trong xe. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn ở Quảng Ninh. Ảnh: VOV

Ngày hôm qua, tại Sơn La cũng xảy ra một vụ xe tải tông lật xe khách. Theo thông tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.2, vào lúc 11h30 trưa 28/12 tại Km 323+060 quốc lộ 6, đoạn qua bản Bon (xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 89C-151.87 do anh Nguyễn Tiến Vinh (SN 1987, trú tại số nhà 67, tổ 22, phường Him Lam,TP Điện Biên) điều khiển chạy theo hướng Sơn La - Tuần Giáo. Khi đến Km 323+060 QL6, chiếc xe của anh Vinh bị mất phanh đã lao nhanh và đâm vào xe khách BKS 27B - 001.99 do anh Nguyễn Văn Huy (SN 1989, trú tại huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau cú đâm mạnh từ xe tải, chiếc xe khách trượt dài xuống rãnh và lật nghiêng, Vietnamnet đưa tin.

Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng,12 người bị thương, trong đó 1 hành khách được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Sơn La, 3 người được cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Thuận Châun, những người còn lại được sơ cứu tại chỗ.