Xe máy không biển kẹp ba va chạm ô tô đầu kéo, hai người thương vong

Chiếc xe máy nằm dưới gầm phía sau rơ-moóc của xe đầu kéo tại hiện trường

Vụ tai nạn xảy ra vào 19h45 ngày 25/1, tại ngã ba đường Đình Vũ thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 15C-199.32 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-147.34 do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1975, trú tại số 18 lô 112 khu B, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường nội bộ Khu công nghiệp Đình Vũ ra đường Đình Vũ đã va chạm với xe máy không gắn BKS do Lò Văn Sơn (SN 1984, trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển, phía sau chở theo Lùng Ban Man (SN 1984) và Lý Văn Tiến (SN 2001), cùng trú tại bản Lả Trả, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, vụ va chạm khiến Lý Văn Tiến tử vong, còn Lùng Ban Man bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Công an quận Hải An đã có mặt phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Vũ Đạt

Nguồn tin: atgt.vn