Xe máy chui tọt gầm xe bồn khiến 2 người thương vong

Sau va chạm, xe máy chui tọt gầm xe bồn

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 21h45’ ngày 3/7, tại đường liên xã thuộc thôn Phú Ngọc, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn.

Vào thời gian trên, xe bồn mang BKS 28C-072.16 do anh Lò Văn Điền (SN 1989, trú tại xã Châu Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển đã va chạm với xe máy mang BKS 28G1-101.41 do Bùi Hoàng Sơn (SN 2007, trú xóm Ghên, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn) điều khiển. Phía sau xe máy chở theo Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2007, trú xóm Rậm, xã Cư Yên, Lương Sơn).

Sau va chạm, Bùi Hoàng Sơn tử vong tại chỗ, Nguyễn Thị Cẩm Ly bị thương. Tại hiện trường chiếc xe máy nằm gọn dưới gần xe tải và bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

