Xe đầu kéo va chạm xe máy ở ngã ba không đèn đường, 2 anh em ruột tử vong

Hôm nay (10-5), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo làm 2 người chết.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xe đầu kéo BS: 51C-602.51 chạy trên quốc lộ 1K hướng TP.Biên Hoà về TPHCM.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến ngã ba trước siêu thị Go Dĩ An (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 79Z1-607.32 chưa rõ hướng di chuyển, trên xe chở hai nam thanh niên.

Va chạm làm cho hai nam thanh niên văng qua một bên, còn chiếc xe đầu kéo tiếp tục lao đi rồi leo lên lề đường bên phải tông vào biển quảng cáo mới dừng lại.

Xe đầu kéo tông vào biển quảng cáo.

Tai nạn làm một thanh niên tử vong tại chỗ được xác định là anh Danh Thành Nhân (34 tuổi, quê Cam Lâm, Khánh Hoà, làm việc tại nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 2 ở tỉnh Bình Phước), người còn lại tử vong trên đường thi cấp cứu là anh Danh Thành Danh (26 tuổi, em ruột anh Nhân).

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An đã tới khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn