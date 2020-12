Xe container cán chết người giữa ngã tư rồi bỏ chạy

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay (18/12) trên đường ĐT743 đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 37C1-094.53 do một người đàn ông 35 tuổi điều khiển lưu thông hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Khi xe lưu thông đến ngã tư 550, phường Tân Đông Hiệp thì xảy ra va chạm với xe container chưa rõ biển số.

Sau va chạm, nạn nhân ngã xuống đường bị bánh xe container cán chết tại chỗ. Ngay sau đó, xe container không dừng lại giải quyết mà tài xế đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Khu vực xảy ra tai nạn hỗn loạn do các phương tiện dừng lại xem

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Người dân cho hay, ngã tư 550 là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Thời gian gần đây, đường ĐT743 đang được nâng cấp mở rộng nên diện tích mặt đường bị thu hẹp và thường xuyên xảy ra tai nạn.

Hiện CSGT TP Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời trích xuất camera, truy tìm xe container có liên quan.

