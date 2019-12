Xe chở trái cây bốc cháy ngùn ngụt trên xa lộ

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ cháy.

Ngày 30/12, Công an quận 9, TP.HCM đã kịp thời dập tắt một vụ cháy xe ô tô xảy ra trên đường Xa Lộ Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tài xế Hồ Hoàng Anh, 34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang điều khiển xe tải mang BKS: 63C-136.80 trên Xa Lộ Hà Nội hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Chiếc xe ô tô bốc cháy đã được lính cứu hoả kịp thời dập tắt.

Khi đang qua hầm chui Xa Lộ Hà Nội (đoạn thuộc phường Long Bình, quận 9, TP.HCM thì tài xế phát hiện có khói bốc lên ở sau xe nên cho phương tiện tấp vào lề.

Khi tài xế vừa xuống xe chạy ra phía sau kiểm tra thì một ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi cháy ngùn ngụt trước sự bất lực của tài xế và người đi đường.

Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 điều 2 xe nước cùng các chiến sĩ nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường dập lửa thành công.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin