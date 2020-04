Xe ben lật ngang bốc cháy dữ dội trên QL1

Bánh xe ben gãy rời khỏi xe sau khi húc dải phân cách



Khoảng 14h chiều ngày 10/4, xe ben biển số TP.HCM do nam tài xế khoảng hơn 35 tuổi điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng từ cầu vượt Quang Trung về ngã tư An Sương. Khi đến trước Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM thì tài xế không làm chủ tay lái, sau đó mất lái, lao thẳng vào dải phân cách bê tông giữa làn xe máy và ô tô rồi lật ngang. Chiếc xe sau đó bốc cháy dữ dội, rất may tài xế kịp thời bung cửa tháo chạy ra ngoài an toàn.

Đến 17h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố xe ben lật trên QL1 khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Dải phân cách bị xe ben cày nát trên QL1.

Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC quận 12 có mặt dập tắt đám cháy. Tại hiện trường phần cabin xe gần như bị cháy rụi, kính chắn gió vỡ nát, lốp xe cháy đen văng ra đường; toàn bộ đất đá trong thùng xe tràn hết ra quốc lộ, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều km.

Đến 16h chiều cùng ngày lực lượng chức năng vẫn điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

