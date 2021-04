Xác minh nghi vấn nam thanh niên bị "tiếp thị sữa" hành hung gần chốt CSGT

Chốt CSGT (ảnh trái) và người đàn ông lạ mặt đe dọa, hành hung người quay clip CSGT (ảnh phải)

Vừa qua, ngày 10/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip gây xôn xao dư luận. Đoạn clip thể hiện một nam thanh niên đang quay clip "giám sát" lực lượng CSGT xử lý vi phạm giao thông tại một điểm chốt nằm trên Quốc lộ 10 thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Theo clip thì tại điểm chốt này, lực lượng CSGT cùng 2 xe ô tô chuyên dụng biển xanh đang tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm giao thông mà cụ thể là đi sai làn đường.

Đặc biệt, phía cuối đoạn clip xuất hiện một chiếc xe ô tô màu trắng BKS 15A-450.xx cùng với những người đàn ông lạ mặt được cho là "tiếp thị sữa" dừng tại chốt của CSGT.

Một người đàn ông đến gần nam thanh niên quay clip yêu cầu nam thanh niên này không được dùng điện thoại để quay hình ảnh của mình và liên tục chửi bới, dùng lời nói đe dọa, yêu cầu nam thanh niên phải tắt điện thoại.

Sau đó, người đàn ông đi gần hơn đến người quay clip, khi đã xa chốt làm việc của CSGT thì bất ngờ có hành vi tấn công người quay clip.

>>> Clip người đàn ông lạ mặt được cho là "tiếp thị sữa" chửi bới, đe dọa người quay clip CSGT Hải Phòng:

Nhiều người sau khi xem clip đã tỏ ra bất bình với thái độ, hành vi của người đàn ông lạ mặt đi xe ô tô hống hách, coi thường pháp luật khi đánh người ngay tại chốt của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Nhưng cũng có người cho rằng khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, nam thanh niên sử dụng điện thoại "giám sát" mà dí trực tiếp vào lực lượng chức năng như vậy là không được...

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/4, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Trạm CSGT Lưu Kiếm thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08), Công an TP Hải Phòng xác nhận, chiều 10/4, Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Lưu Kiếm có làm nhiệm vụ cao điểm trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn chân cầu Đá Bạc thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Những cán bộ, chiến sỹ có mặt trong clip đang công tác Trạm CSGT Lưu Kiếm, đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm giao thông trên tuyến.

Cũng liên quan đến vụ việc, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hải Phòng cho biết: Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp xuống Trạm CSGT Lưu Kiếm họp, kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...

Tác giả: Vũ Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông