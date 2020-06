Xác minh clip "nghi vấn Phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia nhận tiền doanh nghiệp"

Hình ảnh một người đưa vật giống tiền về phía ông Hồ Đình Tùng (Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện đoạn clip dài 57 giây với tựa đề: "Nghi vấn phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa nhận hối lộ tiền doanh nghiệp". Trong clip, nhiều đoạn mất âm thanh và nhiều đoạn có tiếng nói xung quanh về việc người đưa tiền (trong clip) muốn "nhờ cậy" việc gì đó rồi đưa một tập màu xanh nghi giống tiền có mệnh giá 500.000 đồng về phía người áo trắng được cho là ông Hồ Đình Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Trong clip, người được cho là phó chủ tịch huyện Tĩnh Gia có nói: “…muốn gia hạn thì cần phải xin sớm đi, vì anh Quyền còn có mấy tháng nữa thôi, anh Quyền anh ấy xử lý rất nhanh…. Anh Quyền anh ấy phê duyệt cho, rồi mình làm thủ tục gia hạn luôn. Hôm nào mang hồ sơ chỗ Ba Đình đến tôi xem rồi hướng dẫn cho.”

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết: Chúng tôi cũng đã nắm được thông tin trên mạng và hiện huyện đang giao cho Công an huyện vào cuộc làm rõ nội dung này. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin cho báo chí sau.

