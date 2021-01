Xác định nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng trên Quốc lộ 91

Ngày 12-1, tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tỉnh này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91 thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú khiến 2 người tử nạn.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn này là anh N.M.T (SN 1986) và vợ là chị N.T.S (SN 1996; cùng ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), trong đó có anh H.L (SN 1989; ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Cú va chạm đã khiến vợ chồng anh T. tử nạn và 1 người khác bị thương vào rạng sáng 10-1

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 10-1, Nguyễn Văn Cưỡng (SN 1976; ngụ ấp Tân Lộc, xã Thạnh Lập, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) điều khiển xe tải nhỏ chở rau củ từ hướng TP Long Xuyên đi TP Châu Đốc để giao hàng. Khi đến đoạn Quốc lộ trên thì tài xế này ngủ gật nên lạc tay lái đâm sang lề trái va chạm với xe máy do vợ chồng anh T. và anh L. đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ còn chị S. bị văng xa cả chục mét xuống mé ruộng, gây chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn và đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Trong khi đó, anh L. cùng tài xế cũng bị thương nhẹ.

