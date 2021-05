Vy Oanh lên tiếng căng đét trước tin đồn lộ ảnh sex, gọi thẳng tên vợ cũ của ông xã đại gia, Hoa hậu Thu Hoài và bà Hằng đối chất

NGƯU TẦM NGƯU MÃ TẦM MÃ À hoá ra hình "sex" mà chị hù đợt đó là chỉ vậy thôi đó hả, ít thế chị? Vợ chồng người ta còn có cả clip sex chứ nhiêu đây nhằm nhò gì! Bao lần hại tôi mà không có tí chứng cứ tự lập Facebook ảo tự vu tự nhục tự im nên nay bắt tay với bà Hằng à (hình này chỉ có chị có, tôi gửi vợ chồng tôi cho chị hiểu khó phá được lắm). Dịch Covid vã quá hả chị? Trước vô công rồi nghề nhưng nghe nói sau này chị cũng tập tành làm ăn rồi cũng không khá được à? Chồng tôi để lại hết tài sản mà không biết làm lại ăn hết rồi à? Lại yêu sách tiền bạc không được nên "bần cùng sinh đạo tặc" đây mà! Một con bồ trơ trẽn núp trong bóng tối cố đẻ con để cướp chồng người thì kết cục thế thôi, gặp chồng tôi là quá tử tế rồi, sống sai làm sao có kết cục đẹp được mà ghen ngược với tôi. Một người chồng thành đạt vậy mà khi bị "cướp" chị không có nổi 1 tin nhắn nào kiểu hù doạ hay cho đối thủ biết đó là chồng chị à? Chứ tin nhắn tôi gửi chị sau khi bị chị quấy rối hoài vậy là quá tử tế rồi ấy! "Vợ" à, chứng minh nào! Chị Vân gì đó ơi? (Vân là tên người vợ cũ của chồng hiện tại Vy Oanh - PV). Ít nhất là 1 hình chụp chung với đại gia đình chồng hoặc ảnh ra mắt, ảnh cưới, thôi nôi con cái có gia đình 2 bên nếu chị không thể được cưới hỏi đàng hoàng hay giấy đăng ký kết hôn chứ nhỉ? Chị bảo 10 năm vậy mà không có được à! Mãi 10 năm mà không ai biết mặt kể ra cũng "lạ" nhỉ? Nhục mãi vẫn không tử tế lên chút được à chị. Nhớ lần đầu chồng tôi chở tôi đi gặp chị để tiện chăm sóc con, tôi đã rất vui vẻ vô tư còn tặng chị sợi dây chuyền kỉ niệm. Tôi nghĩ mình không liên quan đến chị trước đây, chồng tôi với chị nên làm bạn bè cũng là thường, tôi thông cảm vì cùng là phụ nữ với nhau. Ai biết tâm địa chị gớm ghiếc thế, nổi lòng tham ganh ghét sân si "đâm sau lưng" tôi khi thấy vợ chồng tôi hạnh phúc. Ủa ủa, lúc gặp nhau chị to mồm dõng dạc bảo chia tay với chồng tôi lâu rồi cũng mong anh hạnh phúc mà. Còn khen tôi đẹp giỏi các kiểu, đểu nhỉ chị sống hèn thế bảo sao chồng tôi không bỏ của chạy lấy người. Về phần bé con, nó rất quí tôi trước khi bị chị cấm gặp, gia đình chị tẩy não cháu. Chị ** *** đến mức không cho chồng tôi gặp con nếu không đạt được sự đòi hỏi và không được đi với tôi. Ơ hay, vợ chồng tôi không giấu nhau điều gì chị ạ. Người ta vợ chồng danh chính ngôn thuận chứ phải con giáp thứ 13 ẩn giật chui rúc như chị đâu! Chị chưa được làm vợ bao giờ không hiểu à. Có lần cháu còn nói với tôi, mẹ con bị vậy là do phải trả giá! Ừ, con nít nó còn nói được vậy mà chị cũng già rồi mãi không tỉnh ngộ à! Đàn ông thiếu gì ta? Sao phải giành giật vậy? Thôi 5 lần 7 lượt nhục rồi, không hại được tôi rồi, cũng do chị lập Facebook ảo tung ra cái tin giật chồng làm ** gắn ghép cho tôi. Sau đó bà Thu Hoài cũng theo cái tin này bôi nhọ tôi rồi bà Hằng lơ tơ mơ mới nói theo chị đấy. Sống ác vậy đủ rồi chị, quay đầu là bờ nào, để cho con nó hãnh diện về mẹ nó chút, để nó yên ổn học hành đi. Tôi không thù oán gì với các chị hết, có hại mãi thì tôi vẫn "nằm trên" các chị thôi. Chị phải biết cảm ơn vì con có người mẹ như tôi, không bao giờ can thiệp chuyện tiền bạc lo cho con cái, vì tôi hiểu bất cứ đứa trẻ nào cũng đáng được hưởng những điều tốt nhất, trẻ con không có tội! Đừng yêu sách rồi không được lại giãy bành bạch lên thế, xấu lắm chị ơi. Tôi vẫn giữ quan điểm không đưa hình con lên mạng, cả cái mặt trơ trẽn của chị nữa dù chị rất tệ với tôi. Chị thấy tôi nổi tiếng nên bao nhiêu năm vẫn muốn đu bám hả? Hay thử ra ánh sáng một lần cho biết với người ta không nè? Tôi không hận chị vì phá rối hoài thì thôi đây lại còn ngược lại. Tôi vẫn rất thương quý con bé và mong con được dạy dỗ trưởng thành trong môi trường tốt để không bị "cái gương" của mẹ nó ám ảnh. Mình trách hận đàn ông cũng phải xem lại mình chị ạ, vì nếu chị không cho phép, không ai có quyền chà đạp chị cả. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, mãi vẫn chưa có ai "rước" chị hả? Coi lại cái nết ăn ở của mình nha chưa! P/s: Chị giáp thứ 13 này hiền ghê, bị người ta "cướp" chồng mà còn cho con gọi là mẹ, gửi con cho "cướp" chăm. Xem các chị giở trò nào, vui đấy.