Vùng áp thấp đang di chuyển về phía Biển Đông

Dự báo đường đi của vùng áp thấp. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ chiều nay (29/7), vị trí trung tâm vùng áp thấp ngay trên khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ chiều mai (30/7), trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đi vào Biển Đông nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh. Từ ngày mai (30/7), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31/7, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày đầu tháng 8/2020, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét. Mưa lớn tập trung trong thời gian từ 31/7-3/9, sau đó giảm dần.

Áp thấp nhiệt đới cũng làm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 30/7-4/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm nay số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cụ thể sẽ có khoảng 9-11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Mùa bão năm nay đến muộn, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020. Tuy nhiên có khả năng xuất hiện nhiều bão mạnh hơn năm 2019.

Tác giả: Nguyễn Hoài

Nguồn tin: Báo Tiền phong