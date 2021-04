Vừa được bồi thường oan sai 2,3 tỷ đã mất ngay 900 triệu tiền "cảm ơn"?

Sau 44 năm bị khởi tố oan sai mới được bồi thường Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/1977, ông Mưu Quý Sường (Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Nội Thành; nay là xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) phát hiện bà Hoàng Thị Múi (vợ ông) bị ngã xuống suối tử vong nên đưa về nhà lo hậu sự. Đám tang chưa kịp diễn ra thì ông Sường bị Công an huyện Lục Ngạn - Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội giết người; sau đó chuyển vụ án đến Ty Công an Hà Bắc để điều tra theo quy định. Sau khi xảy ra biến cố này, hai người con còn nhỏ của ông Sường theo người thân sang Trung Quốc sinh sống. 11 năm sau, ông Sường được thả ra mà không rõ lý do. Thấy mình bị oan, ông Sường đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng xin cứu xét về trường hợp của mình. Đến ngày 11/12/2013, ông Sường mất do đau ốm mà chưa được minh oan. Bà Vi Thị Cú (vợ thứ 2 của ông Sường) tiếp tục hành trình gửi đơn kêu oan cho ông Sường. Cuối năm 2017, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định đình chỉ vụ án hình sự và đình chỉ điều tra bị can với ông Sường về tội "Giết người" do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm. Tháng 1/2018, gia đình ông Sường đã được Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức xin lỗi công khai tại trụ sở UBND xã Trù Hựu. Mới đây nhất, cơ quan công an đã hoàn tất việc bồi thường oan sai trên 2,3 tỷ đồng cho gia đình ông Sường.