Vừa chạm vào ngực bạn gái, chàng trai sợ không dám quan hệ nữa vì điều bất thường

Nhiều phụ nữ khi gặp vấn đề bất thường ở những khu vực nhạy cảm như vùng ngực, "vùng kín" thường e ngại và trì hoãn việc khám chữa bệnh. Trong chương trình y tế "Doctor is Hot", bác sĩ phẫu thuật Chen Rọngian - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phẫu thuật Nội soi Đài Loan kể về một nữ bệnh nhân 20 tuổi đến khám với biểu hiện rất ngại ngùng.

Cô gái trẻ đứng trước mặt bác sĩ nhưng mãi không nói lên lời cho tới khi bác sĩ cất tiếng hỏi: "Bạn gặp vấn đề gì?" Cô gái ngượng ngùng nói: "Có cái gì đó phát triển ở trên cơ thể của tôi". Bác sĩ hiểu ý rằng bệnh nhân ngại bác sĩ là nam nên đã nhờ nữ y tá đưa cô gái vào phòng riêng để kiểm tra.

Cô gái trẻ có cục u ở đầu ngực to như quả bóng bàn nhưng mãi vẫn không đi khám cho tới khi bị bạn trai nghi ngờ ung thư. (Ảnh minh họa)

Nữ y tá sau khi kiểm tra cho biết trên ngực trái của bệnh nhân có một cục u to như quả bóng bàn treo lủng lẳng ở phần đầu ngực. Sau khi hỏi thêm, bác sĩ Chen Rongjian biết được cô gái đã xuất hiện u nhỏ trên núm vú từ khi còn bé nhưng cô chủ quan nghĩ rằng nó không nghiêm trọng.

Khi trưởng thành, cô gái nhận thấy cục u đã lớn hơn rất nhiều nhưng vì xấu hổ nên không dám tới viện. Mới đây cô có bạn trai và trong đêm đầu tiên quan hệ của cả hai, bạn trai đã giật mình khi vừa chạm vào ngực cô. Khi anh nhìn thấy phần ngực bất thường của bạn gái đã tỏ ý nghi cô bị ung thư, không dám “yêu” nữa. Điều này khiến cô gái sợ hãi òa khóc và hôm sau quyết định đi khám.

Tuy nhiên, may mắn sau một loạt kiểm tra, bác sĩ Chen Rongjian khẳng định phần u ở đầu ngực của cô gái chỉ là polyp lành tính, có thể xảy ra ở cả nách và núm vú. Chúng có thể phát triển nhanh hơn vì nằm trên ngực và cọ xát với đồ lót trong một thời gian dài.

Cuối cùng, chỉ mất 5 phút phẫu thuật, bác sĩ đã hoàn toàn gạt bỏ được nỗi lo trong lòng cô gái, hình dạng ngực cũng không bị tổn thương. Sau sự việc, bác sĩ Chen Rongjian cũng khuyên mọi người nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt nếu phát hiện cơ thể có biểu hiện bất thường, để không gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Bác sĩ Chen Rongjian cho biết may mắn khi khối u là lành tính, không gây nguy hiểm.

Những biểu hiện bất thường ở ngực chị em nên lưu ý

1. Xuất hiện mô cứng ở ngực

Mặc dù các khối u ở vú thường khiến nhiều người nghĩ tới ung thư, nhưng Cơ quan Y tế Quốc gia tại Anh đã khẳng định, hầu hết trong số chúng là vô hại. Các khối u ở vú thường là mô tăng trưởng không ung thư hoặc chất lỏng bị tích tụ. Nhưng để an toàn, nếu bạn phát hiện có mô cứng hay u ở ngực, hãy đi thăm khám ngay.

2. Đau ngực

Các mô ung thư vú hiếm khi làm đau ngực nhưng có một dạng ung thư vú hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm là ung thư vú viêm (IBC) có gây đau vùng ngực. Không chỉ gây đau đớn, IBC còn có những triệu chứng khác biệt như xuất hiện các chấm đỏ.

3. Tiết dịch ở núm vú

Nếu bạn không mang thai hoặc cho con bú mà núm vú có tiết dịch thì đó có thể là một dấu hiệu nguy hiểm. Dịch có thể không màu, màu trắng đục, vàng, xanh lá cây, nâu hoặc thậm chí là máu. Đây rất có thể do các mô ung thư gây nên.

Các chị em nên cảnh giác khi có những dấu hiệu bất thường ở vùng ngực và đi khám sớm. (Ảnh minh họa)

4. Hai bầu ngực hoàn toàn khác nhau

Một bộ ngực đối xứng hoàn hảo rất hiếm gặp. Vì vậy, đừng quá hoảng loạn khi đọc xong tiêu đề này. Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu một trong hai bên ngực đột nhiên thay đổi kích thước, hoặc sưng tấy lên. Sự thay đổi đột ngột về hình dạng ở một bên ngực là dấu hiệu của bệnh ung thư vú. Tốt nhất bạn nên đặt lịch khám sớm nhất có thể.

5. Xuất hiện đốm đỏ

Các đốm đỏ trên ngực thường xuất hiện da phát ban hoặc dị ứng da tạm thời. Nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu của ung thư vú viêm (IBC). Dạng ung thư này tuy hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Có có 2%-4% trường hợp ung thư vú là mắc IBC, nhưng 7%-10% trường hợp tử vong liên quan đến ung thư vú là do nó.

6. Núm vú bị kéo vào bên trong

Núm vú bị kéo vào bên trong do nhiều lí do. Hiện tượng này còn được gọi là co rút núm vú, và được gây ra do viêm hoặc sẹo của các mô phía sau núm vú. Tình trạng viêm có nhiều nguyên nhân, không nhất thiết là do ung thư.

Tuy nhiên, trong trường hợp mắc ung thư, khối u sẽ tấn công ống dẫn phía sau núm vú và kéo nó vào trong. Vậy nên, nếu bạn phát hiện núm vú đang bị kéo dần vào bên trong, hãy thăm khám sớm để phát hiện bệnh.

