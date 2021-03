Vụ xe khách chở người đi đền gặp nạn: Lời kể của nạn nhân may mắn thoát chết

Ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa có thêm 1 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách sáng nay không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Danh tính nạn nhân là T.T.Th. (SN 1961, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa). Hiện, bệnh viện vẫn đang điều trị cho 3 trường hợp khác trong vụ tai nạn.

Hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm trên xe khách chở 22 người đi lễ chùa đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

Chị Mai Thị Hiền (SN 1980, trú tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), người may mắn bị thương nhẹ nhớ lại, khoảng 2h ngày 16/3, chiếc xe khách đón khoảng 22 người xuất phát từ TP Sầm Sơn chạy vào Nghệ An. Sau khi lên xe ổn định, mọi người đều ngủ thiếp đi. Đến khoảng 4h cùng ngày thì bất ngờ bị va chạm mạnh, nhiều người bị thương.

"Lên xe mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Chừng hơn 4h sáng, cả đoàn đang nằm ngủ thì giật mình bởi tiếng động rất lớn. Một lúc sau tôi được mọi người cạy cửa đưa ra ngoài rồi chuyển tới bệnh viện cấp cứu", chị Hiền kể lại.

Cũng nằm trong số các nạn nhân, chị Lê Thị Tuyết Nhung (SN 1982, trú tại TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa) cho biết, lúc đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng va chạm mạnh, khi chạy ra khỏi xe, chị thấy phần đầu bên phải xe bị nát bét. Nhiều người bị thương, máu khắp nơi.

Nhiều nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, có 13 bệnh nhân chuyển tới khoa chữa trị, hầu hết các nạn nhân bị đa chấn thương vùng tay, chân và mặt. Các bệnh nhân này không nguy kịch đến tính mạng và đang được tiếp tục theo dõi, chờ phẫu thuật.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, khoảng 5h ngày 16/3, xe khách mang BKS: 36B - 034.12 do anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển, chở theo 22 người đi từ Thanh Hóa vào một ngôi đền ở Nghệ An để hành lễ.

Khi đi trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chiếc xe khách này đâm vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đang đỗ bên đường mang BKS: 37V - 0047 do anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1967, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả, cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Minh (SN 1961) trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn