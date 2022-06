Vụ Việt Á: CDC Ninh Thuận vào 'tầm ngắm'

Trụ sở CDC tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản trả lời báo chí về việc điều tra mua sắm kit test, sinh phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến Công ty Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Ninh Thuận.

Tuy nhiên, vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên phía Công an tỉnh Ninh Thuận chưa thể cung cấp thông tin.

Liên quan tới việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có kết luận ban đầu. Theo kết luận, CDC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á với tổng số tiền 74,6 tỷ đồng.

Hai đơn vị này đã thanh toán 14,6 tỷ đồng cho Công ty Việt Á và số còn lại đang nợ. Trong đó, CDC Ninh Thuận mua và thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền 13,6 tỷ đồng, mượn nợ chưa thanh toán trên 56 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thanh toán cho doanh nghiệp trên 938 triệu đồng, nợ lại 3,6 tỷ đồng.

Việc hai đơn vị là Bệnh viện đa khoa và CDC tỉnh Ninh Thuận có hợp đồng và mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty Việt Á, qua nắm bắt tình hình cho thấy: Công ty Việt Á nâng khống giá kit test xét nghiệm COVID-19 và có chi ngoài hợp đồng cho một số cá nhân tại các đơn vị được cung cấp của một số tỉnh, thành.

Do lãnh đạo Công ty Việt Á đang bị Bộ Công an tạm giam để điều tra, Cơ quan CSĐT tỉnh Ninh Thuận đang chờ nhận văn bản ủy thác điều tra từ Cơ quan điều tra Bộ Công an để đủ thẩm quyền điều tra, làm rõ.

