Vụ thầy lang chữa hiếm muộn bằng cách "quan hệ" với bệnh nhân: Cả dòng họ bàng hoàng, ông bà nội khóc ngất phải đi truyền nước

Thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đơn vị đã nhận được bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Theo đó, ông Vũ Trọng Hải là cha đẻ của 2 cháu bé với xác suất 99,99%. Hiện Công an huyện Lục Ngạn đã gửi thông báo kết luận giám định cho gia đình và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.