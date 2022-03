Vụ tài xế xe múc "băm bổ" ô tô bán tải có người ngồi bên trong: Người bị tạm giữ khai gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tài xế xe cuốc dùng gàu "băm" nát ô tô bán tải và xe tải, một người tung cửa để thoát thân. (nguồn: mạng xã hội giao thông)

Đại diện Ban quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo cho biết trên Tuổi trẻ online, có vụ việc tài xế xe múc (xe cuốc) "băm" xe tải và ô tô, xảy ra tại một lán trại của dự án, đóng ở xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận). Cơ quan này đang yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan báo cáo.

Theo báo Dân trí, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tạm giữ Đinh Văn Hoàng (24 tuổi, lái xe máy múc) để điều tra vụ việc. Bước đầu, tài xế Hoàng khai do thủ kho chửi bới nên anh ta dùng xe máy múc đập phá để trả thù và chấp nhận đền bù tài sản.

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, qua xét nghiệm thì Hoàng âm tính với ma túy.

Theo Tuổi trẻ, Hoàng cũng chưa có dấu hiệu say xỉn.

Theo PV Quế Hà/Thanh niên online, ông Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc) nói, ông đã có báo cáo sơ bộ vụ việc từ công an huyện và trực tiếp xem đoạn video ghi lại cảnh tài xế "băm" 2 xe.

"Hành vi của tài xế lái xe múc như trong clip là rất manh động và quá coi thường tính mạng con người. Tôi đã chỉ đạo Công an huyện Hàm Thuận Bắc phải điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định để răn đe, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa phương được thi công đúng tiến độ", ông Thạch trả lời báo Thanh niên.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho nguồn trên biết, tài xế gây ra sự việc là Đinh Văn Hoàng chứ không phải N.V.T. như thông tin ban đầu. Hoàng chỉ mới được tuyển vào làm.

Chiếc xe tải sau khi bị tài xế xe múc "băm". Ảnh: Người lao động

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ camera

Tờ Pháp luật TP.HCM thuật lại, khi xảy ra mâu thuẫn, Hoàng điều khiển xe múc phập 2 nhát vào đầu chiếc xe tải mang BKS 29H-477.53 dẫn đến "nát tươm". Khi đó trên xe không có người.

Tài xế Hoàng tiếp tục lái máy múc đuổi theo xe bán tải BKS 60C-122.26 dùng gàu múc băm mạnh xuống phần đầu và nâng chiếc xe bán tải lên. Đáng nói, có một nhát hoàng băm gầu múc trúng chỗ tài xế xe bán tải ngồi, may mắn người bên trong kịp bung cửa nhảy ra ngoài thoát thân.

Vụ việc này xảy ra vào chiều tối ngày 1/3. Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị