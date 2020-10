Vụ sạt lở ở Rào Trăng: Cứu được 19 người, đưa thi thể đầu tiên ra ngoài

Từ sáng sớm, đoàn công tác cứu hộ cứu nạn do ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế dẫn đầu và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng hàng trăm CBCS Công an đã vượt đường rừng, di chuyển bằng canô, ghe thuyền từ lòng hồ thủy điện Hương Điền đến khu vực các nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế bàn bạc cùng Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an TX.Hương Trà về công tác cứu hộ cứu nạn tiếp theo.

Tại nhà máy thủy điện Rào Trăng, đoàn đã gặp được 19 người (gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam (trong đó có một phụ nữ, quê tỉnh Quảng Trị). Mọi người vẫn an toàn, không ai bị thương. Tuy nhiên, lương thực thực phẩm, nước sạch cũng vừa hết, đoàn đã tiếp ứng kịp thời.

Sau khi sơ cấp cứu, tiếp tế thức ăn, nước uống, 19 người được đưa lên ca nô đưa ra. Lúc 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 19 người lên bờ, di chuyển về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Cũng trưa 14-10, Công an cùng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số những người mất tích, không liên lạc được (gồm công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người của đoàn cứu hộ, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4). Thi thể vừa tìm thấy là anh Nghĩa (quê Thanh Hóa) – nhân viên lái máy cẩu tháp của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể được phát hiện tại một vũng nước, bùn lầy do sạt lở vùi xuống, đang trong quá trình phân hủy.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân đầu tiên lên bờ.

Phải rất vất vả, hàng chục CBCS mới vớt được thi thể lên khỏi vị trí, vệ sinh sạch sẽ sau đó đưa lên chiếc võng, sử dụng cây gỗ rồi buộc chặt để khiêng vượt đồi núi, khe suối đưa xuống thuyền để chuyển vào bờ…

Công tác tìm kiếm 16 người mất tích còn lại vẫn đang được chính quyền, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và các lực lượng Quân khu 4, Tỉnh đội, Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm. Được biết, nhiều nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất đá rất lớn hoặc bị đẩy ra xa xuống vực, xuống hồ nước…

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế động viên, thăm hỏi 19 người vừa được cứu hộ an toàn

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế động viên, thăm hỏi chuyên gia Ấn Độ trong đoàn người được cứu hộ.

Người phụ nữ duy nhất trong số 19 người vừa được cứu hộ là chị Khương (quê tỉnh Quảng Trị).

PV Báo Công an TPHCM phỏng vấn ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về công tác cứu hộ cứu nạn, tại hiện trường

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đến hiện trường vụ cứu hộ cứu nạn vào trưa 14-10.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM