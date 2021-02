Vụ 'rút ruột' 44 tỷ đồng tại Công ty FOSCO (TPHCM): Nhiều bị cáo bị xử ở khung cao nhất

20 luật sư tham gia

Chủ tọa phiên tòa hôm nay là ông Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM), Hội đồng xét xử (HĐXX) còn có thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang cùng 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa là bà Nguyễn Thị Bích Liên. HĐXX cũng đã triệu tập Công ty FOSCO (bị hại) cùng 14 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới tham dự phiên tòa. 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Các bị cáo bị xét xử tội “Tham ô tài sản” có khung phạt 20 năm tù đến tử hình, gồm Trần Hoàng Nguyệt (cựu Phó phòng kế toán), Đoàn Trúc Sơn (cựu Trưởng phòng dịch vụ cung ứng), Ngô Minh Dũng (cựu Phó Giám đốc), Hà Minh Hoàng (cựu nhân viên Phòng dịch vụ cung ứng). Các bị cáo bị xét xử tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Công Thanh (cựu Phó Tổng giám đốc), Phan Tiến Công (cựu Phó Tổng giám đốc), Huỳnh Thiên Nga (cựu nhân viên Phòng tài chính kế toán), Vũ Thanh Hoàng (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán), Huỳnh Thị Tuyết Nhung (cựu Phó Tổng giám đốc), Ngô Thị Quỳnh Liên (cựu Phó phòng tài chính kế toán), Nguyễn Đình Mười (cựu nhân viên Phòng tài chính kế toán), Nguyễn Thị Minh Phương (cựu nhân viên Phòng tài chính kế toán), Phan Thị Thanh Xuân (cựu Phó tổng giám đốc), Đào Công Đương (cựu Giám đốc), Nguyễn Thị Kim Thanh (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Văn Quyết (cựu Phó giám đốc), Trần Thị Ngọc Dung (cựu Kiểm soát viên FOSCO) và Lương Thanh Điền (cựu Kiểm soát viên).

Rút ruột 44 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Công ty FOSCO là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc UBND TPHCM, có chức năng tư vấn về quản lý, cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ môi giới bất động sản... FOSCO còn là công ty trung gian thực hiện việc thu BHXH, BHYT, thực hiện dịch vụ trả lương hộ cho các văn phòng đại diện trên địa bàn TPHCM.

Các bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tổng Giám đốc FOSCO, hiện đã chết) đã cùng trao đổi, bàn bạc và thống nhất cùng Ngô Minh Dũng, Đoàn Trúc Sơn và Hà Minh Hoàng về việc lập ký khống các bảng lương, với mục đích rút tiền từ tài khoản của Công ty FOSCO làm phí ngoại giao nhằm “bôi trơn” cho các dự án. Những người này đã sử dụng tiền vào các hoạt động khác của công ty và tiêu dùng cá nhân. Việc lập các bảng lương khống do Trần Hoàng Nguyệt hướng dẫn cách thực hiện. Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2016, lợi dụng vị trí chức năng nhiệm vụ được giao, Trần Hoàng Nguyệt, Đoàn Trúc Sơn, Ngô Minh Dũng và Hà Minh Hoàng đã cấu kết lập khống 314 bộ chứng từ lương để chiếm đoạt của FOSCO số tiền 44 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, ngoài Nguyễn Tấn Tài (chủ mưu đã chết) thì Nguyệt là người tổ chức, hướng dẫn và kiến tạo cách thức lập các bộ chứng từ lương khống để chiếm đoạt tiền của FOSCO. Quá trình điều tra, Nguyệt khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra và xét ý thức của các can phạm, cáo trạng xác định Nguyệt là người tổ chức và thống nhất cùng Sơn sử dụng danh tính của những người thân của Sơn, để lập khống chứng từ với mục đích chiếm đoạt tiền. Do đó, Nguyệt phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt; Đoàn Trúc Sơn là đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyệt và là người thực hiện việc rút, chuyển giao số tiền chiếm đoạt.

Đối với Trần Công Thanh, thời điểm Nguyễn Tấn Tài nghỉ chữa bệnh thì Thanh được UBND TPHCM tin tưởng giao trọng trách điều hành mọi hoạt động của FOSCO. Tuy nhiên, Thanh đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho Nguyệt và đồng phạm thực hiện hành vi tham ô tài sản. Thời điểm Thanh phụ trách, số tiền Công ty FOSCO bị thiệt hại là 13,4 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng truy tố, loạt bị cáo còn lại có nhiều hành vi vi phạm các quy định của Luật Kế toán, Luật Doanh nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong