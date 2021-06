Vụ phát hiện 6 bé gái trong nhà kẻ buôn bán người ở Phú Thọ: Các nạn nhân bị dụ dỗ bằng cách nào?

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nam Định mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối Đinh Văn Tiến (18 tuổi) và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, hiện trú tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi Buôn bán người dưới 16 tuổi.

Tại công an, Tiến khai nhận hàng ngày lên mạng xã hội Facebook tìm các bé gái trong độ tuổi từ 14-16 để kết bạn, làm quen.

Lợi dụng tâm lý muốn được tự lập sớm của thiếu nữ, Tiến rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm quán cắt tóc, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau khi "con mồi" đồng ý đi theo, anh ta sẽ dẫn họ giao lại cho Tuấn Anh.

Mỗi trường hợp giao dịch thành công, thanh niên 18 tuổi sẽ được trả công từ 2-3 triệu đồng.

Nhận các thiếu nữ trong độ tuổi mới lớn từ Tiến, Tuấn Anh bắt đầu cho nạn nhân đi làm đẹp, mua sắm quần áo mới và cả điện thoại.

Từ đó, các nạn nhân ngày càng tin tưởng Tuấn Anh.

Để chắc chắn khống chế được "con mồi", sau các buổi làm đẹp, mua sắm Tuấn Anh đã ép các nạn nhân phải viết giấy vay nợ buộc họ phải ở lại làm nhân viên phục vụ quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm trả nợ.

Trước đó, Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) nhận trình báo của một gia đình về việc mất liên lạc với con gái 14 tuổi.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện ra đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Tiến và Tuấn điều hành.

Chiều 16/6, Công an Nam Định phối hợp với Công an Phú Thọ ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 bị can, khám xét nhà của Tiến và Tuấn tại tỉnh Phú Thọ.

Qua kiểm tra công an phát hiện 6 bé gái từ 14 đến 15 tuổi. Thời điểm giải cứu các nạn nhân, 6 bé gái sức khỏe ổn định và được đưa về gia đình.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị