Vụ nữ sinh TP.HCM gọi 'hội' vào lớp đánh bạn: Phụ huynh xin rút hồ sơ cho con thôi học

"Trường THPT Long Trường đã mời phụ huynh hai bên lên làm việc. Học sinh T.L. đã thừa nhận hành vi, nhận khuyết điểm, xin lỗi và cam kết không tái phạm. Đồng thời phụ huynh em T.L. cam kết thanh toán toàn bộ chi phí khám, điều trị cho học sinh M.T.. Gia đình học sinh M.T. cũng chấp nhận bồi thường và cam kết không khiếu nại về sau" - ông Hồ Tấn Minh nói.

Ông Minh cho biết thêm: "Theo báo cáo của Trường THPT Long Trường, phụ huynh em T.L. xin rút hồ sơ để em thôi học, nhưng nhà trường đang động viên để gia đình tiếp tục cho em đến trường. Hiện trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý sai phạm. Quan điểm của sở là việc xử lý kỷ luật nhằm giáo dục học sinh tốt hơn nên phải xử lý nghiêm, sai đến đâu xử đến đó, nhưng quyền lợi đi học của học sinh thì vẫn phải đảm bảo".

Trước đó, ban giám hiệu Trường THPT Long Trường đã có báo cáo về vụ việc. Chiều 27-9, do trời mưa to, học sinh đứng đợi trong sân trường rất đông nên bảo vệ trực có mở cổng cho phụ huynh vào sân trường đón con em. Nhân cơ hội đó, một số đối tượng đã trà trộn vào trường. Do có mâu thuẫn, xích mích từ trước nên nữ sinh T.L. gọi một nhóm người ngoài vào lớp 12A đánh nữ sinh M.T..

Thời điểm này có rất nhiều học sinh lớp 12A chứng kiến sự việc. Riêng học sinh nữ T.N. vì can ngăn bạn cũng bị nhóm người này đánh. Các học sinh trong lớp 12A dùng điện thoại để quay phim, trong đó có một học sinh thừa nhận đã phát tán hình ảnh và video lên mạng.

Sáng 28-9, nhà trường cho mời các phụ huynh liên quan đến làm việc để thông báo tình hình học sinh vi phạm, bàn biện pháp giáo dục và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật. Những người bên ngoài xâm nhập vào nhà trường gây thương tích cho học sinh, nhà trường bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, T.L. và M.T. có xích mích với nhau trong giờ tập văn nghệ.

Tác giả: HOÀNG HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ