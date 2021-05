Vụ nữ diễn viên bị phát tán clip ‘nóng’: Công an P.Trung Hòa phải giải trình

Mạng xã hội lan truyền clip, hình ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên A.T. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện, lan truyền thông tin về 2 đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ. Nhiều người cho rằng cô gái xuất hiện trong video là V.T.A.T (23 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), từng đóng một vai trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”.

Chi sẻ về sự việc, anh T. (bạn trai A.T; nhân vật trong đoạn clip bị phát tán) cho biết, anh và A.T có quay clip ngắn về chuyện riêng tư của 2 người, bằng điện thoại của A.T.

Tối 25.5, bạn gái anh cùng nhóm bạn có tụ tập ăn uống tại một chung cư trên địa bàn P.Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) thì bị Công an P.Trung Hòa tới kiểm tra, mời về trụ sở Công an P.Trung Hòa làm việc, do cả nhóm nói to, gây ồn ào.

Tại đây, ngoài kiểm tra hành chính, Công an P.Trung Hòa còn thu điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu. Sau đó thì xảy ra việc lộ clip nhạy cảm.

Sáng 29.5, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo P.Trung Hòa cho biết đã nghe báo cáo qua về vụ việc này và Công an TP.Hà Nội đang vào cuộc điều tra, xác minh. Cả đêm hôm qua, 28.5, Công an P.Trung Hòa phải báo cáo, giải trình với cấp trên để phối hợp làm rõ sự việc.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra, trong đó có cả lực lượng an ninh mạng.

Trước thông tin clip nhạy cảm bị phát tán sau khi nữ diễn viên làm việc với Công an P.Trung Hòa, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo làm rõ.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên