Vụ ném ma túy vào ôtô đẩy người tình đi tù: Lời khai bất ngờ của kẻ bạc tình và cựu Thượng úy biến chất

Clip: Xét xử cựu Thượng úy công an và đồng phạm ném ma túy vào xe ô tô người khác

“Tao làm công an, tao có cách” (?!)

Đó là lời của bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, Chỗ ở: Khu Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) tố cáo đồng phạm là Nguyễn Thị Vững (SN 1978, nguyên là Thượng úy, công tác tại Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu bộ công an).

Bị cáo Nguyễn Thị Vững.

Hai bị cáo đang bị TAND quận Nam Từ Liêm xét xử về hai tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống.

Quá trình thẩm vấn các bị cáo để làm rõ tội trạng, bị cáo Vân khai quen biết với Vững thông qua một vài người bạn. Quá trình giao lưu, ăn uống, hai người có trao đổi số điện thoại với nhau.

Vân khai, trong những lần hẹn nhau uống café, Vân tâm sự với Vững rằng mình bị anh Thiện nhiều lần đánh đập. Đồng cảm với Vân, Vững an ủi “tại sao lại để nó đánh như thế”.

“Lúc này, Vững nói với bị cáo: Tao đã làm công an C47, tao có cách. Mày đưa tao 1 tỷ đồng, tất cả mọi việc tao lo”, trích lời khai của bị cáo Vân tại tòa.

Vân nói tiếp: “Lúc đó, bị cáo không có số tiền 1 tỷ như Vững yêu cầu nên Vững nói để chị ứng trước 500 triệu, khi nào bị cáo bán được nhà thì trả cho Vững. Đồng thời, Vững yêu cầu bị cáo phải ký giấy nợ 1 tỷ và đưa sổ đỏ cho Vững”.

Đối chất với Vân, bị cáo Vững cho rằng lời khai của Vân hoàn toàn sai sự thật. Vững cho rằng Vân vay tiền mình để sửa nhà, chứ không thuê mình hãm hại anh Thiện.

Vân cũng giãy nảy “bị cáo Vững khai không đúng. Lúc đó, bị cáo không sửa nhà, cũng không vay tiền chị Vững. Chị Vững bảo cứ đưa 1 tỷ đồng, chị lo hết”.

Bị cáo Vân trình bày thêm: “Trước hôm cài ma túy vào xe ô tô anh Thiện 1 ngày, bị cáo có gọi điện cho Vững bảo dừng lại việc này, em sợ lắm, em vẫn còn yêu anh ấy”.

“Song chị Vững nói đã ứng trước 500 triệu đồng cho anh em làm rồi, không lấy lại được. Nghe vậy, bị cáo chỉ còn biết nói một câu .. Tùy chị”, Vân nói.

Cựu Thượng úy công an không hiểu vì sao mình bị bắt

Trước lời khai mâu thuẫn của hai bị cáo Vân và Vững, Chủ tọa đã nhiều lần công bố các bút lục là lời khai thừa nhận tội trạng của bị cáo Vững tại cơ quan điều tra. Song lúc này, Nguyễn Thị Vững cho rằng “Do thời gian quá lâu, bị cáo không nhớ đã từng nói như thế”.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Vững nói thêm “Thời điểm bị bắt, bị cáo rất hoang mang và không biết vì sao lại bắt”.

Theo lời khai của Vững tại tòa, Vững cho rằng bản thân không câu kết với Vân cài ma túy vào xe ô tô anh Thiện mà nhận thông tin từ Vân về xe có dấu hiệu vi phạm, Vững báo giúp công an để xử lý.

Mặc dù các bị cáo liên tục đùn đẩy trách nhiệm, phủ nhận tội trạng, song căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, cơ quan công tố kết luận rất rõ trong cáo trạng như sau:

Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng.

Quá trình chung sống, do ghen tuông và tranh chấp về tài sản nên Vân đã tâm sự với Vững (quen biết qua mối quan hệ xã hội) và nói ý định muốn cho anh Thiện đi tù.

Vân hỏi Vững: “Em mua ma túy bỏ vào xe có được không?”. Vững bảo OK (nghĩa là được).

Vân và Vững thỏa thuận, sau khi Vân để ma túy vào xe của anh Thiện, Vững sẽ báo cho lực lượng công an để kiểm tra xe ô tô và bắt giữ Thiện.

Để trả công cho Vững đã giúp sức trong kế hoạch này, Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng (thực tế, Vân đã chuyển cho Vững 200 triệu đồng).

Việc thỏa thuận này được Vân và Vững hợp thức bằng giấy thỏa thuận vay tiền. Cụ thể là Vân vay Vững 1 tỷ đồng và Vân thế chấp sổ đỏ căn hộ ở khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin