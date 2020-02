Vụ không theo "lệnh" tỉnh, trường cấp 3 ở Nghệ An vẫn học: Sở GD&ĐT nói gì?

Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An không theo "lệnh" tỉnh vẫn cho học sinh nghỉ học

Trưa 7/2, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết: Qua báo chí, sở đã nắm được thông tin Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn dạy học khi UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch virus Corona.

Đích thân Giám đốc Sở đã mời Ban Giám hiệu Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An lên Sở để làm rõ vụ việc.

Theo ông Hoàn: Ngày 5/2/2020, để phòng chống dịch virus Corona, UBND tỉnh Nghệ An đã có “lệnh” cho phép học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thời gian nghỉ: Từ thứ 6, ngày 7 tháng 02 năm 2020.

Video học sinh Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An học sáng 7/2

“Trong văn bản gửi các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh đã nói rất rõ là cho phép học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thời gian nghỉ từ thứ 6, ngày 7 tháng 02 năm 2020...

Riêng các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc tỉnh tùy tình hình thực tế của từng đơn vị, giao Hiệu trưởng quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An thuộc bậc THPT nên phải tuân theo chỉ đạo của UBND tỉnh: Cho học sinh nghỉ học", ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, văn bản của tỉnh mở là mở cho các trường bậc trung cấp, cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh.

Các lớp ở Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn học bình thường

Cũng theo ông Hoàn, ông Nguyễn Đậu Trương - Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An nói “tùy vào tình hình từng nơi một để cho học sinh nghỉ học hay không” là áp dụng trước ngày 7/2/2020 (trước ngày UBND tỉnh Nghệ An có văn bản cho nghỉ học).

Nói thêm về Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 1 và số 2 Nghệ An, ông Hoàn cho biết, đây là hai trường mang tính đặc thù, được Sở đặc biệt quan tâm. Bởi học sinh của 2 trường này được tuyển từ 11 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An - nơi có nhiều người nước ngoài, nhiều lao động từ Trung Quốc trở về trong dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020 vừa rồi. Cho nên trong một khoảng thời gian linh động có thể cho các em về sớm và nhập học muộn sau một vài ngày cũng phù hợp với đặc trưng của trường. Miễn sao các trường chủ động và đảm bảo kế hoạch, thời gian năm học.

Học sinh đeo thẻ học sinh học thể dục

“Riêng với 2 trường này, ngay khi Thủ tướng Chính phủ có công văn nhưng Bộ GD&ĐT chưa có chỉ đạo thì căn cứ vào tình hình thực tế tối mùng 6 Tết (tức ngày tối 30/1/2020), Giám đốc Sở đã chủ động trực tiếp chỉ đạo cho 2 trường này lùi thời gian nhập học sau kỳ nghỉ năm mới đến ngày 10/2/2020. Đồng thời “giao” 2 trường này phải thông báo cụ thế đến tận phụ huynh học sinh; xây dựng kế kế hoạch về việc các em tự học, phòng dịch… tức là Sở đã cho 2 trường này nghỉ cục bộ", ông Hoàn nói.

Ông Hoàn khẳng định: Sau buổi làm việc với BGH Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An, nếu sự việc đúng như báo chí phản ánh thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về hiệu trưởng. Sau đó, Sở sẽ căn cứ vào tình hình để có hình thức xử lý phù hợp.

Công văn hỏa tốc cho phép học sinh nghỉ học của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 5/2/2020, để phòng chống dịch virus Corona, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn cho phép học sinh các cấp học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Thời gian nghỉ: Từ thứ 6, ngày 7 tháng 02 năm 2020. Tuy nhiên, trong sáng ngày 7/2, BGH Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An vẫn cho giáo viên, học sinh dạy và học bình thường.

