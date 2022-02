Vụ hàng xóm "xả súng" khiến 2 vợ chồng thương vong ở Thái Nguyên: Ám ảnh clip hiện trường, cảnh đau thương ngay trước mắt phụ nữ và trẻ em

Ngày 15/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 9h45 ngày 15/2, tại xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, H.Võ Nhai), Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến) dùng súng bắn ông Lê Văn T. (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đ. (51 tuổi, vợ ông T.), cùng trú xóm Tân Tiến.

Sau khi bắn vợ chồng ông T., Hữu dùng súng tự sát.

Mới đây, MXH xôn xao chia sẻ lại đoạn clip ám ảnh ghi lại sự việc được trích xuất từ camera an ninh của gia đình.

Your browser does not support the video tag.

Video ám ảnh về vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng thương vong ở Thái Nguyên

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, ông T. đang xây bức tường của gia đình, trong sân còn người con trai đang trộn vôi vữa. Bất ngờ một tiếng súng vang lên khiến ông T. gục ngay tại chỗ.

Người phụ nữ gào khóc, mất bình tĩnh sau cái chết đột ngột của chồng

Những người thân chứng kiến toàn bộ sự việc hốt hoảng chạy đến nơi và không ngừng kêu gào thảm thiết xung quanh nạn nhân. Hàng xóm xung quanh ngay sau khi nghe thấy tiếng hô hoán cũng lập tức tiến đến.

Vợ ông T. - bà Đ. sau khi chứng kiến sự việc đã vô cùng hoản loạn, bà Đ liên tục gào khóc, nằm lăn lộn dưới đất, khóc ngất trước sân nhà. Đáng nói, sau đó một tiếng súng tiếp theo vang lên nhắm ngay trúng người bà Đ..

Hậu quả, Hữu và ông T. tử vong, bà Đ. bị thương nặng hiện được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, kẻ gây ra vụ việc trên là Lê Văn Hữu (SN 1981) - hàng xóm của gia đình ông T.. Kẻ này đã đứng trên tầng 2 rồi dùng súng bắn vào người. Sau đó, Hữu dùng súng tự sát.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc