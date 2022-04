Vụ đốt nhà trọ tại Phú Đô, Hà Nội: Nghi phạm khai nguyên nhân... vì tình mà phóng hỏa

Sáng 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ một đối tượng nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Theo đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà. Camera đã quay lại được toàn bộ quá trình phóng hoả ngôi nhà của một đối tượng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn.

Đối tượng được xác định là T. T. T Hải, SN 1993 có hộ khẩu tại Nam Định, hiện ở tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay trong đêm

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm với anh C.V.H dẫn đến có thai. Vào ngày 31/3, Hải có mua 30.000 đồng xăng mang theo do xe H có bình xăng nhỏ và tìm đến nơi anh H đang ở nhưng không gặp.

Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải có suy nghĩ đến việc anh H và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V – là anh họ anh H.

Ảnh trích xuất từ camera khu trọ.

Khoảng 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe a V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài.Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý Hải theo quy định của pháp luật.

