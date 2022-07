Vụ Đền Khai Long thờ ai: Ý kiến trái chiều gửi Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

Trong tỉnh

Sau khi đọc bài “Đền Khai Long thờ ai?” của tác giả Quảng Phước, đăng trên trang điện tử Văn hóa Nghệ An (Cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An và chịu trách nhiệm nội dung là Giám đốc Trần Thị Mỹ Hạnh, ông Nguyễn Minh Hiền ở số nhà 13, ngõ 1, đường Nguyễn Huy Oánh (Khối 8, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An, hiện là Giảng viên Trường Đại Học Vinh) đã có ý kiến trao đổi gửi Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh và cơ quan báo chí.