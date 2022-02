Vụ cựu Trưởng công an Tây Hồ Phùng Anh Lê: "Quận này của sếp cả!"

Xác định vai trò chủ mưu

Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 bị can về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, theo quy định tại khoản 1 Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phùng Anh Lê (cựu Trưởng CAQ Tây Hồ, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội), Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Đội CSHS - CAQ Tây Hồ) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - CAQ Tây Hồ).

Cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê (Ảnh: CTV).

Theo kết luận điều tra, rạng sáng ngày 23/9/2016, bị can Phùng Anh Lê đã chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ là Nguyễn Hữu Tài ra khỏi nhà tạm giữ CAQ Tây Hồ.

Hành vi của các bị can Phùng Anh Lê, Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung đã phạm vào tội tha trái pháp luật người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng, trong vụ án này, bị can Phùng Anh Lê là chủ mưu; các bị can Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung có vai trò đồng phạm giúp sức.

"Quận này của sếp cả!"

Đáng chú ý theo kết luận điều tra, quá trình cựu Đại tá Phùng Anh Lê chỉ đạo thả người trái pháp luật, các thuộc cấp của ông Lê không ai dám "bật" lại vì cho rằng "không cưỡng lại được" và "quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được!".

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ông Phùng Anh Lê (Ảnh: Nguyễn Trường).

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, sau khi xác minh, xác định Nguyễn Hữu Tài có dấu hiệu của nhiều hành vi phạm tội, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) - CAQ Tây Hồ đã đề xuất và được lãnh đạo Đội đồng ý, Phó trưởng CAQ Tây Hồ Phạm Quý Hải ký duyệt đề xuất và ký quyết định tạm giữ đối tượng Tài.

Khi Tài bị tạm giữ, người nhà của Tài đã nhờ người quen kết nối để nhờ ông Lê giúp đỡ và được đồng ý. Bị can Lê sau đó được xác định đã thông báo gia đình Tài cần chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại.

23h ngày 22/9/2016, sau khi đọc hồ sơ do thuộc cấp mang đến, cựu Trưởng CAQ Tây Hồ cho rằng chứng cứ tạm giữ Tài còn yếu. Bị can Vũ Công Ngọc cho rằng việc tạm giữ Tài là có căn cứ để mở rộng điều tra vụ án. Tuy nhiên, ông Lê vẫn chỉ đạo ông Ngọc phải đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ và cho viết cam kết để tránh tự thương, tự sát.

Bị can Ngọc báo cáo việc Tài đang thi hành quyết định tạm giữ nên muốn cho về phải có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ hoặc quyết định trả tự do. Song, ông Lê vẫn chỉ đạo ông Ngọc cứ xuống nhà tạm giữ để nhận Tài và nối máy cho ông nói chuyện với người trực chỉ huy nhà tạm giữ đêm đó là bị can Lê Đình Trung.

Ông Ngọc quay về Đội CSHS và trao đổi với một cán bộ cùng Đội về chỉ đạo của ông Lê thì cán bộ này nói: "Trưởng quận đã quyết định như vậy thì anh em mình phải thực hiện, không cưỡng lại được!".

Khoảng 0h30 ngày 23/9, ông Ngọc cùng một số cán bộ Đội CSHS đến đưa Tài ra khỏi nhà tạm giữ. Vì không có quyết định hủy bỏ tạm giữ, ông Ngọc bị ông Lê Đình Trung phản đối. Theo chỉ đạo trước đó, ông Ngọc gọi điện, mở loa ngoài để ông Phùng Anh Lê nói chuyện với ông Trung.

Sau khi nói chuyện với ông Lê, bị can Trung đề xuất với ông Ngọc cần trao đổi thêm với Phó Trưởng CAQ phụ trách lĩnh vực hỗ trợ tư pháp và ông Nguyễn Quang Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Qua điện thoại, ông Huy nói với Trung: "Sếp đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả, muốn làm gì chả được!".

Sau một số thủ tục để hoàn tất hồ sơ, các bị can đã để nghi phạm Tài ra về.

Sáng cùng ngày 23/9/2016, bị can Vũ Công Ngọc báo cáo với Phó trưởng CAQ Tây Hồ Phạm Quý Hải về sự việc vừa diễn ra thì ông Hải nói: "Thủ trưởng quyết như vậy thì kệ thủ trưởng thôi!".

Theo kết luận điều tra, thuộc cấp của ông Lê sau đó nhiều lần đề xuất tiếp tục xác minh, giải quyết tố giác tội phạm nhưng ông Lê không đồng ý và chỉ đạo: "Cho chúng nó hòa giải, rút đơn".

