Vụ bé lớp 3 tử vong với cả chục vết chém: Hung thủ ra tay tàn độc rồi bình thản đi chăn bò

Án mạng rúng động quê nghèo

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra tại địa bàn xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) gần nửa tháng trước.

Nạn nhân là cháu Hà Trọng Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3) tử vong khi bị chém cả chục vết trên cơ thể gây rúng động dư luận. Người dân càng phẫn nộ hơn khi hung thủ gây ra vụ án lại chính là người anh em họ Hà Trọng Quyết (28 tuổi) ở sát ngay sau nhà nạn nhân.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc, cháu Đ. bị chém tử vong ngay thềm nhà.

Nhớ lại vụ án xảy ra, một lãnh đạo xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn) vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi vì sự tàn độc, mất nhân tính của hung thủ.

"Đối tượng này có biểu hiện không bình thường về thần kinh nhưng chưa có tiền sử hay từng được chữa bệnh tâm thần. Không nghĩ rằng đối tượng này lại ra tay tàn độc với một cháu bé 8 tuổi vô tội như vậy", lãnh đạo xã Sơn Ninh chia sẻ.

Khoảng 17h ngày 25/10, cháu Hà Anh D. (13 tuổi, trú xã Sơn Ninh) đi học về nhà thì hốt hoảng phát hiện em trai mình là Hà Trọng Đ. (8 tuổi) nằm gục trên vũng máu ở thềm. Thời điểm này, bố mẹ đều đi làm đồng, xung quanh vắng người nên D. phải hô hoán mọi người đến đưa em Đ. đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đ. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) lập tức phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Hương Sơn đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khi khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên cơ thể cháu Đ. có hơn 10 vết chém ở đầu, tay, cổ, gáy. Cháu Đ. được kết luận tử vong do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều thương tích.

Xác định, cháu Đ. đã bị sát hại nên cơ quan chức năng lập tức triển khai việc truy bắt hung thủ.

Những giả thiết truy tìm hung thủ

Khi công an khám nghiệm hiện trường và qua lời người thân trong gia đình thì tài sản trong nhà không bị mất mát hay bị xáo trộn gì.

Hiện trường cháu bé tử vong chỉ ở thêm nhà. Tại đây có nhiều máu. Cột nhà có một vết chém mạnh vỡ vữa và xi măng, trên tường nhà cũng có nhiều vết máu.

Vụ án xảy ra với một cháu bé 8 tuổi khiến dư luận địa bàn hoang mang, lo sợ.

Dù khám nghiệm hiện trường rất kỹ nhưng các trinh sát vẫn không phát hiện hung khí hay thấy dấu vết lạ nào có liên quan đến hung thủ gây án.

Thời điểm xảy ra vụ án người nhà nạn nhân và hàng xóm đều đi làm đồng nên cũng không có nhân chứng chứng kiến, không có vật chứng nên việc điều tra vụ án càng thêm khó.

Một cuộc họp được Ban chuyên án tổ chức khẩn tại hiện trường để đưa ra những nhận định hướng điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Có nhiều giả thiết được đặt ra nhưng nổi lên 2 trường hợp có nguy cơ cao được phân tích mổ xẻ gồm: Thứ nhất, nạn nhân bị giết hại do có mâu thuẫn, trả thù. Thứ hai, có kẻ xấu đột nhập trộm cắp nhưng khi bị cháu bé phát hiện nên đã ra tay để bịt đầu mối.

"Các tổ công tác không quản ngày đêm, bất chấp mọi khó khăn để tổ chức điều tra sâu, xác minh kỹ tất cả các manh mối, giả thuyết mà Ban chuyên án đưa ra.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu để đưa ra nhận định về nguyên nhân, động cơ gây án của thủ phạm để từ đó dựng lên đối tượng tình nghi đã làm các thành viên Ban chuyên án đau đầu.

Khả năng là đối tượng nghiện hút, trộm cắp nên khi cháu bé phát hiện thì ra tay giết chết? Hay đối tượng là người có thù tức sâu sắc đối với bố mẹ cháu bé nên đã ra tay sát hại con trai họ để trả thù? Cũng không loại trừ khả năng các đối tượng tâm thần, ngáo đá đã giết cháu Đ. khi không kiểm soát được bản thân?", một cán bộ công an chia sẻ về những giả thuyết được đặt ra để truy tìm hung thủ.

Xuyên ngày đêm, các trinh sát tỏa đi nhiều hướng tìm chứng cứ, truy bắt hung thủ. Hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn được truy xét kỹ càng.

Từ những nhận định của ban chuyên án, lực lượng chức năng đã tỏa đi điều tra các hướng khác nhau để truy tìm dấu vết hung thủ cũng như rà soát, sàng lọc các đối tượng tình nghi trên địa bàn.

Hàng chục đối tượng nằm trong diện tình nghi như nghiện ma túy, có biểu hiện không bình thường về thần kinh trên địa bàn đều được công an xét hỏi, điều tra để loại trừ dần. Tuy nhiên, những người này đều có các bằng chứng ngoại phạm.

Ban chuyên án sau đó đã chuyển hướng đi sâu vào xác minh các mối quan hệ liên quan đến bố mẹ của cháu Đ. Từ mâu thuẫn lớn đến mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất đều được các trinh sát nghiên cứu, rà soát kỹ càng.

Thời gian đầu, Quyết khai báo xảo quyệt nhằm chối tội.

Khi làm việc với công an, ông Hà Trọng Quý (bố cháu Đ.) cho biết, gia đình không có mâu thuẫn lớn với ai để họ phải ra tay trả thù tàn độc với con trai đến vậy. Tuy nhiên, sau nhiều giờ suy nghĩ, ông Quý mới nhớ đến một mâu thuẫn nhỏ với Hà Trọng Quyết ở ngay sát nhà mình liên quan đến việc chặt cây chuối trong vườn.

Từ tính tiết nhỏ này cộng với những thông tin từ các trinh sát điều tra, soát xét, Ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là Hà Trọng Quyết. Được biết, Quyết có anh em họ hàng với cháu Đ. Nhà của Quyết ở ngay sau nhà nạn nhân.

Sát hại cháu bé rồi bình thản về đi chăn bò

Công an sau đó đã triệu tập Quyết lên trụ sở công an để lấy lời khai. Ban đầu, Quyết tự tin khai báo rất xảo quyệt, đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm nhằm chối tội. Tuy nhiên, với những bằng chứng có được từ cơ quan công an, Quyết đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quyết khai nhận, do có mâu thuẫn với ông Quý nên đã nảy sinh ý định giết cháu Đ. để trả thù.

Quyết có biểu hiện không bình thường về tâm lý và hiện đang được cơ quan chức năng giám định.

Khoảng 15h30' ngày 25/10, Quyết cầm 1 con dao mẹo rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà để chăn bò. Quyết sau đó dấu dao vào trong áo và đi lòng vòng trong thôn tìm cháu Đ.

Khi thấy cháu Đ. đi bộ một mình hướng về nhà, Quyết lập tức đi theo và đuổi kịp cháu Đ. Quyết sau đó nói với cháu Đ. "về nhà cho chú mượn cái bì (bao tải)" thì Đ. đồng ý và Quyết đi theo phía sau.

Khi vừa về đến thềm nhà, Quyết đã rút dao ra sát hại cháu Đ. với hơn 10 vết chém ở đầu, gáy, tay. Sau khi gây án, Quyết đi về nhà rửa dao, thay quần áo rồi tiếp tục đi ra đồng chăn bò xem như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, nhiều năm trước Quyết từng có biểu hiện của thần kinh không ổn định. Tuy nhiên, Quyết chưa có tiền sử của bệnh tâm thần hay các bệnh khác liên quan đến thần kinh. Để làm rõ, nghi phạm có bị thần kinh, hoang tưởng, mất năng lực hành vi dân sự hay không, cơ quan chức năng hiện đang làm thủ tục đưa đi giám định tâm thần.

Sau khi có kết quả giám định Quyết không mắc bệnh, các thủ tục tố tụng sẽ tiếp tục diễn ra theo trình tự để xử lý theo pháp luật. Nếu cơ quan chuyên môn xác định nghi phạm Quyết mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, công an sẽ đình chỉ điều tra, đề nghị Viện kiểm sát áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trước đó vào ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Quyết về tội Giết người.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ