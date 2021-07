Vụ bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở Hải Phòng: Nữ quản lý nhà nghỉ "bật đèn xanh" cho các "chân dài"

Một đôi nam nữ bị bắt quả tang khi đang mua bán dâm. Ảnh minh họa

Vào khoảng 23h20 ngày 2/7, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân, Hải Phòng kiểm tra nhà nghỉ Phúc Anh tại địa chỉ số 22/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, phát hiện quả tang tại 2 căn phòng trên tầng 5 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định 2 gái bán dâm đều là người tỉnh ngoài; và 2 khách mua dâm đều là người đất Cảng. Đặc biệt, để tăng nguồn thu cho nhà nghỉ, quản lý nhà nghỉ là Nguyễn Thị Linh đã "bật đèn xanh" cho gái mại dâm hành nghề tại nhà nghỉ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã tạm giữ Nguyễn Thị Linh để điều tra về hành vi chứa mại dâm; và phạt vi phạm hành chính đối với 2 gái bán dâm cùng 2 khách mua dâm.

Được biết, vào cuối tháng 6 vừa qua, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũng triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê do Lê Văn Duân (40 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) làm chủ. Cụ thể, khi kiểm tra quán "Cafe thư giãn 888" do tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng nghỉ của quán. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 9 bao cao su, 4,3 triệu đồng...

