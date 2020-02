VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc người nước ngoài

VPBank vừa có văn bản số 20/2020/CV-HĐQT về việc công bố thông tin miễn nhiệm nhân sự. Cụ thể, VPBank đã có Quyết định số 87/2020/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Kosaraju Kiran Babu – Phó Tổng giám đốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/2/2020.

VPBank cũng cho biết ngân hàng vừa ra Quyết định số 94/2020/QĐ-HĐQT về việc chấm dứt quan hệ lao động đối với ông Sanjeev Nanavati – Phó Tổng giám đốc. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/2.

VPBank vừa miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc người nước ngoài. Ảnh minh họa

Ông Kosaraju Kiran Babu được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối tín dụng tiểu thương từ ngày 28/11/2017. Còn ông Sanjeev Nanavati giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp từ ngày 16/7/2018.

Như vậy đến thời điểm này ban điều hành của VPBank có 10 thành viên gồm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đức Vinh và 9 phó tổng giám đốc.

Ngoài ra mới đây bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, thành viên Ban Kiểm soát của ngân hàng cũng có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị ngân hàng cho biết đã nhận đơn của bà Thuỷ và sẽ đưa ra đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để các cổ đông xem xét phê duyệt.

Kết thúc năm 2019, VPBank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm kỷ lục 10.334 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng 12% so với năm 2018.

Lãi trước thuế của riêng ngân hàng mẹ là 5.835 tỷ đồng, chiếm gần 57% lãi hợp nhất. Tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 17,6%, cao hơn so với tăng trưởng trung bình toàn hệ thống. Tăng trưởng huy động đạt mức 23,7% so với năm 2018, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn vốn và mở rộng hoạt động kinh doanh.

