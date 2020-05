Vòng loại Cúp Quốc gia: Nhiều ‘ông lớn’ rời cuộc chơi

Trên sân Thiên Trường, chủ nhà Nam Định thắng HA Gia Lai 2-0 để góp mặt ở vòng 16 đội.

HA Gia Lai thất thủ 0-2 trên sân Thiên Trường và rời cuộc chơi Cúp quốc gia. Ảnh: VPF

Trong khi đó trên sân Tự Do, dù là chủ nhà nhưng đội hạng nhất Huế không thể có thắng lợi trước đàn anh SHB Đà Nẵng, chủ sân Tự do đã thua SHB Đà Nẵng 0-1.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An đánh bại Bình Định 1-0. Ảnh: VPF

Trận “derby miền Tây” giữa hai đội hạng nhất An Giang và Long An tại Long Xuyên hòa nhau 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt luân lưu, đội chủ nhà An Giang đã thắng Long An 6-5 giành quyền đi tiếp.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An thắng đội hạng nhất Bình Định 1-0 để đi tiếp cuộc chơi Cúp Quốc gia.

Đội hạng nhất BR-VT thắng đàn anh Sài Gòn FC 2-1. Ảnh: VPF

Việc HA Gia Lai thua Nam Định 0-2 và bị loại ngay sau vòng loại không phải là sốc bởi cả hai cùng chơi ở V-League. Kết quả gây sốc nhất là đội chủ nhà đang chơi ở giải hạng nhất BR-VT loại đàn anh Sài Gòn FC bằng chiến thắng 2-1.

Tương tự tại Cao Lãnh, đội hạng nhất Đồng Tháp cũng đánh bại đàn anh V- League Hải Phòng 3-1. Tại sân Trung tâm Đào tạo trẻ PVF, Phố Hiến đã thất thủ trước Thanh Hóa 1-2.

Trên sân nhà 19-8, Khánh Hòa thua Viettel 0-1. Đây là trận đấu có chất lượng cao và kịch tính. Cuối cùng đội bóng phố biển vừa trở lại hạng nhất cuối mùa năm ngoái đã thất thủ bằng bàn thua duy nhất và cũng chia tay giải Cúp Quốc gia.

Tại Hà Tĩnh, tân binh V-League Hà Tĩnh đã thắng đội hạng nhất Tây Ninh 2-1.

Tác giả: Duy Đức

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM