Vợ tức giận phát hiện chồng giấu quỹ đen 30 triệu nhưng khi nhìn mẩu giấy kẹp trong xấp tiền thì cô lập tức đỏ mắt

Sau khi kết hôn thì vợ/chồng trở thành một trong những người quan trọng nhất đối với mỗi người, bên cạnh cha mẹ và con cái. Thậm chí người bạn đời còn có một vai trò quan trọng đặc biệt, khi mà cha mẹ không thể sống đời với chúng ta, con cái cũng sẽ trưởng thành rồi có cuộc sống riêng. Chỉ có vợ/chồng là ăn đời ở kiếp và luôn bên cạnh chúng ta kể cả lúc vui lúc buồn.

Dung (31 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chia sẻ, cô và chồng đều ở tỉnh lẻ lên thủ đô học tập rồi ở lại làm việc. Lương hai người cộng lại khoảng 20 triệu, sau khi trả các loại chi phí và nuôi con nhỏ thì dư lại tiết kiệm chẳng bao nhiêu.

"Cuộc sống không phải giàu sang gì nhưng tôi vẫn lấy làm thỏa mãn khi gia đình yên ấm, chồng có trách nhiệm, con ngoan và khỏe mạnh", Dung nói.

Ảnh minh họa

Thế nhưng mấy hôm trước Dung đột ngột phát hiện chồng giấu mình lập quỹ đen. Cô mang số quần áo mùa đông ra phơi nắng cho thơm tho thì tình cờ thấy trong túi áo khoác của chồng một xấp tiền được buộc cẩn thận bằng dây thun. Dung đếm phát hiện tổng số tiền tròn 30 triệu đồng.

Đó là một số tiền không hề nhỏ đối với vợ chồng cô. Tiền lương hàng tháng anh đều đưa hết cho vợ chi tiêu còn lại tiết kiệm, vậy anh lấy đâu ra số tiền này? Quan trọng hơn là anh đã giấu cô, cất giữ riêng tiền với mục đích gì Dung không tài nào biết được.

Dung trước nay rất tin yêu chồng, cô từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ lừa dối mình. Thế nhưng anh đã lén lút làm việc mờ ám sau lưng vợ từ bao giờ. Trong lòng Dung có thứ gì đó như vỡ tan khiến trái tim cô nhói đau, đến thở cũng khó nhọc.

Phát hiện ra bí mật của chồng khiến Dung chấn động và đau đớn vô cùng. Cũng vì thế mà mãi cô mới chú ý đến mảnh giấy gập đôi kẹp trong xấp tiền ấy. Ban đầu cô nghĩ nó là một tờ giấy trắng nhưng không ngờ khi mở ra lại đọc được mấy dòng chữ viết tay của chồng.

Xem xong nội dung anh viết trên ấy, Dung cuối cùng đã hiểu từ đâu mà chồng mình có tiền lập quỹ đen, đồng thời tường tận mục đích của anh.

"Trong mẩu giấy đó, anh ấy viết mục tiêu đặt ra là mua 1 chiếc xe tay gas khoảng 45 triệu. Bên dưới thì ghi chép cụ thể số tiền anh ấy dần dần kiếm được, lúc ấy tôi mới biết ngoài giờ làm chồng tôi lén vợ đi ship hàng thuê", Dung kể.

Dung nhớ đến thời gian trước chồng cô từng bâng quơ nhắc đến việc đổi xe cho vợ. Cũng bởi chiếc xe số mà Dung đang đi cũ kỹ lắm rồi, hơn nữa phụ nữ đi xe tay gas vừa đẹp vừa tiện lợi hơn rất nhiều. Khi đó Dung không để tâm lắm, ai ngờ chồng mình lại âm thầm làm thêm để kiếm tiền mua xe cho vợ mà không hề động đến tiền lương chính hàng tháng.

Ảnh minh họa

Sau khi biết rõ tấm lòng của chồng, Dung không khỏi xúc động đến đỏ hoe mắt. Cô thật sự may mắn khi có được một người đàn ông như vậy. Dẫu cuộc sống chưa dư dả gì và phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai nhưng Dung tâm sự, cô tin chắc chỉ với tình cảm sâu nặng nhường ấy thì vợ chồng cô ắt sẽ vượt qua tất cả.

Dung bảo, sau khi biết rõ ý định của chồng cô liền để lại xấp tiền vào chỗ cũ. Đối với việc làm thêm của anh, cô không thẳng thắn vạch trần vì cô hiểu anh giấu cô nghĩa là không muốn vợ biết mà lo lắng. Chính vì thế, để chồng khỏi mệt mỏi quá mức cô thường viện cớ đòi anh về nhà sớm để nghỉ ngơi bên vợ con. Thu nhập của anh sẽ giảm nhưng với cô sức khỏe của anh quan trọng hơn nhiều.

Quả thực Dung và chồng đều là những người may mắn khi có được người bạn đời yêu thương và luôn nghĩ cho đối phương. Hôn nhân chỉ cần như thế đã là mỹ mãn, chẳng giàu sang hào nhoáng nào so sánh được. Tình cảm vợ chồng gắn bó, có thể sát cánh bên nhau đi đến cuối con đường đời, đó chính là may mắn không phải ai cũng có được và chẳng gì so sánh nổi.