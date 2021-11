Vợ trẻ ôm con nhỏ khóc nấc khi chồng lĩnh án tử vì vận chuyển ma tuý cho con nợ

Nhúng chàm khi đi đòi nợ

Ngày xét xử bị cáo Bùi Văn Mãng, SN 1974, trú quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, vợ con Mãng và người thân có mặt từ sáng sớm. Phiên toà bắt đầu xét xử, đứa con nhỏ gần 2 tuổi được người thân dỗ dành phía cuối hành lang phiên toà.

Có lẽ do nhiều lần hầu toà nên Mãng khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX. Người đàn ông này đã dành phân nữa cuộc đời để ở trong tù. Theo đó, năm 18 tuổi, Mãng đã phải nhận bản án 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản công dân và Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Mãn hạn tù chưa được bao lâu thanh niên này tiếp tục bị tuyên 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến năm 1999, Mãng lại tiếp tục lĩnh 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vài năm sau, Mãng đi buôn ma tuý và phải nhận bản án 18 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do cải tạo tốt nên năm 2018, Mãng được mãn hạn tù sớm. Có lẽ chán chồng tù tội nên người vợ đầu đã bỏ Mãng mà đi. Tuy nhiên, Mãng sau đó đã kết hôn với người phụ nữ kém mình 21 tuổi. Người vợ này sinh cho Mãng đứa con gái nhỏ xinh xắn. Đứa bé hơn 1 tuổi thì Mãng lại dính đến ma tuý. Lần này, Mãng bị Công an bắt quả tang với số ma tuý lớn.

Cụ thể, vào tháng 12/2020, Mãng cho Đương mượn 200 triệu đồng. Sau đó, Mãng nhiều lần liên lạc để hỏi nợ Đương nhưng không được. Ngày 7/1/2021, Đương gọi điện cho Mãng nói ra huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để lấy tiền nợ. Tối hôm sau, tại một quán ăn, Đương nói với Mãng bây giờ không có tiền nhưng có 3 gói ma túy muốn nhờ Mãng vận chuyển về Tp.Đà Nẵng để Đương bán lấy tiền trả nợ. Mãng đồng ý. Khoảng 7h ngày 9/1, theo hướng dẫn của Đương, Mãng đi đến khu vực ngã ba Truông Bành, xã Tiền Phong thì được một người liên hệ, chỉ nơi cất giấu ma túy.

Sau khi lấy được ma túy, Mãng lên xe ô tô để về Đà Nẵng. Khi xe đi đến xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thì bị công an phát hiện, bắt quả tang thu giữ gần 3kg ma túy các loại.

Công an huyện Quế Phong khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mãng về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Quá trình điều tra, măng khai nhận chuyển ma tuý từ huyện Quế Phong vào Tp.Đà Nẵng để cho người đàn ông tên Đương bán để lấy tiền trả nợ cho Mãng Do đó, hành vi của Mãng đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý nên cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự thay đổi quyết định khởi tố bị can Mãng sang tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nước mắt người vợ trẻ

Tại phiên tòa lúc đầu bị cáo chỉ thừa nhận việc vận chuyển ma túy. Tuy nhiên sau đó Mãng thừa nhận việc mua bán ma túy như cáo trạng truy tố. Với số lượng ma tuý lớn, nhân thân xấu, Mãng bị VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình. Nghe chồng bị đề nghị mức án tử, vợ Mãng khóc nấc phải chạy ra ngoài. Người thân vội vàng chạy ra đỡ. Có lẽ người phụ nữ này không thể ngờ chồng mình lại nhận án tử hình.

Giờ nghị án, người vợ trẻ bế đứa con nhỏ vào xin công an cho con được gặp chồng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên mẹ con chị chỉ được ngồi đúng khoảng cách để nói chuyện với chồng. Dường như sau nhiều tháng xa cách đứa trẻ không còn nhận ra Mãng. Đứa trẻ không chịu nhìn bố mà chỉ chăm chú xem điện thoại. Vợ của Mãng cố thuyết phục con nói chuyện với chồng nhưng không thành. Chỉ đến khi người phụ nữ này doạ sẽ tịch thu điện thoại nếu không gọi ba. Dường như sợ mẹ lấy điện thoại con bé gọi tiếng “Ba” to nhưng mắt không rời điện thoại.

Giờ nghị án người vợ cố thuyết phục con gái nói chuyện với Mãng nhưng cô bé không chịu.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định bị cáo Mãng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp tái phạm, số ma túy mua bán lớn, bị cáo có nhân thân xấu... không còn khả năng giáo dục cải tạo, cần phải đưa ra một bản án thật nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và có tính chất răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xét xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Mãng tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Nghe chồng bị tuyên mức án tử hình, vợ của Mãng ngã quỵ. Người thân dìu người phụ nữ này khỏi phòng xử án. Đứa trẻ vẫn dán mắt vào điện thoại mà không hề hay biết đây có thể là lần cuối nó được nhìn thấy bố mình…

