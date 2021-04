Vợ Phan Mạnh Quỳnh mặc váy cưới 87,5 triệu đồng

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy công khai chuyện tình cảm vào năm 2015. Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2018. Họ dự định tổ chức hôn lễ vào 1/12/2019 nhưng phải hoãn lại do dịch bệnh. Khánh Vy (sinh năm 1994 tại Khánh Hòa) là người mẫu ảnh, từng xuất hiện trong MV của Đức Phúc, Only C. Cô hiện tập trung vào công việc kinh doanh online tại TP.HCM. Khánh Vy từng ghi danh tại cuộc thi The Face Vietnam mùa 2 nhưng không tiến sâu.