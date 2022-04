Vợ kêu trời vì chồng có “chú em” quá khủng, mỗi lần quan hệ để lại dấu vết đáng sợ

Pamela Stephenson Connolly là một chuyên gia tư vấn tâm lý Mỹ và chuyên về trị liệu các trục trặc tình dục. Bà cũng là một nhà tư vấn về sức khỏe tình dục trên trang The Guardian của Anh. Gần đây, nhà trị liệu này nhận được câu hỏi tư vấn khá đặc biệt từ một người phụ nữ đã kết hôn 10 năm.

Người phụ nữ chia sẻ rằng chồng chị có “của quý” quá to và mỗi lần vợ chồng gần gũi, chị cảm giác như “cô bé” của mình bị xé toạc. Cặp đôi khắc phục bằng cách sử dụng chất bôi trơn silicone (vì bôi trơn gốc nước quá nhanh khô), và tránh một số tư thế nhất định nhưng chẳng mấy tác dụng. Xấu hổ không dám chia sẻ hay hỏi ai, người vợ lên mang tìm kiếm giải pháp nhưng rồi vẫn vô vọng.

Người phụ nữ sợ quan hệ với chồng vì ám ảnh cảm giác đau. (Ảnh minh họa)

Người vợ kể thêm rằng, “chuyện ấy” của chị chỉ trục trặc với người chồng hiện tại, còn với các bạn trai trước đây đều không gặp vấn đề gì.

“Tôi phải làm sao để tránh những vết thương? Điều này ảnh hưởng rất lớn tới “chuyện ấy” của vợ chồng, khiến tôi cảm thấy căng thẳng khi khởi xướng bất cứ điều gì. Chồng tôi rất thấu hiểu và nhẹ nhàng. Chúng tôi cũng có kích thích bằng miệng hay bằng tay nhưng tôi muốn “yêu” thực sự mà không phải chịu đau. Chúng tôi đã bên nhau 10 năm và tình trạng đau, rách vùng kín của tôi ngày càng tệ hơn”, người vợ tâm sự.

Theo chuyên gia Pamela Stephenson Connolly, đầu tiên, người vợ trong tình huống trên cần tránh chấp nhận “yêu” thâm nhập cho tới khi có thể khắc phục vấn đề đang gặp phải. Tình trạng rách và đau thậm chí có thể ngày càng nặng hơn, và thực tế người phụ nữ có lẽ đã bị co thắt âm đạo - đó là tình trạng bộ phận này không thể mở ra và bôi trơn đủ trong lúc quan hệ bởi vì lần bị đau trước đó đã gây ám ảnh, thiết lập cơ chế tự vệ.

Tuy vậy, theo bà, có nhiều lựa chọn để giúp đời sống tình dục của cặp đôi lấy lại niềm vui và sự thoải mái.

"Cậu nhỏ" của chồng khủng đôi khi có thể là cơn ác mộng với người vợ. (Ảnh minh họa)

“Đầu tiên, đừng ngại ngùng, đừng để việc chồng có “cậu nhỏ” lớn khiến bạn phải xấu hổ không dám nhờ sự trợ giúp. Bạn không đơn độc, rất nhiều cặp khác cũng gặp vấn đề tương tự và cố chịu đựng, mất đi hạnh phúc gối chăn chỉ vì lý do giống bạn. Bạn có thể cần điều trị hội chứng co thắt âm đạo hoặc tham gia một khóa trị liệu của chuyên gia tình dục. Điều quan trọng nhất là, nên tạm ngừng quan hệ thâm nhập cho tới khi bạn hoàn toàn sẵn sàng, đầy khao khát - và tự tin rằng mọi việc sẽ diễn ra êm đềm”, chuyên gia đưa lời khuyên.

Kích cỡ “cậu nhỏ” lớn ảnh hưởng tới cuộc yêu như thế nào?

Các bác sĩ nam khoa thường chia sẻ rằng họ chưa bao giờ gặp bệnh nhân đến nhờ làm nhỏ “của quý” mà chỉ than phiền rằng bộ phận này của mình không đủ lớn nên muốn nó to và dài hơn.

Thực tế, rất nhiều nam giới bị ám ảnh bởi kích thước dương vật và cho rằng bộ phận này càng “khủng” thì họ càng tự tin trước người phụ nữ và dễ có cuộc yêu hoàn hảo. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Sexual Medicine năm 2013 chỉ ra rằng thậm chí đàn ông có “cậu nhỏ” trung bình hoặc trên trung bình cũng có cảm giác không hài lòng và tự ti. Nghiên cứu khác của Đại học California (Mỹ) cho thấy 90% đàn ông Mỹ mong muốn kích cỡ “chú em” to hơn.

Đa số nam giới đều muốn "cậu nhỏ" của mình to và dài hơn nữa. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, các bác sĩ khẳng định, độ dài ngắn không tác động quá nhiều đến việc thỏa mãn tình dục vì các đầu thần kinh tạo cảm giác ở phụ nữ đều tập trung ở gần cửa âm đạo, tức đoạn 1/3 phía ngoài. Thậm chí, trong một số trường hợp, kích thước “cậu bé” quá to có thể gây một vài khó chịu cho “cô bé” và chủ nhân của nó.

Theo tiến sĩ tâm lý đồng thời là nhà trị liệu tình dục Madeleine M. Castellanos (New York, Mỹ), khi nói tới “cậu nhỏ”, to hơn không có nghĩa là luôn tốt hơn. Nó có thể ấn tượng trên phim nhưng thực tế lại là câu chuyện khác. Âm đạo trung bình sâu khoảng 7,6cm và chỉ đạt khoảng hơn 10cm khi hưng phấn hoàn toàn, trong khi đó “cậu nhỏ” trung bình dài khoảng 13 tới 15,2cm lúc cương. Bạn không cần phải là nhà toán học mới hình dung được tình huống nếu “cậu nhỏ” to hơn nhiều mức đó thì điều gì sẽ xảy ra.

Mặc dù âm đạo có khả năng giãn nở đáng kinh ngạc (chẳng thế mà phụ nữ có thể sinh một em bé), nhưng “vũ khí” của nam giới lớn hơn kích cỡ trung bình có thể gây khó chịu cho một số chị em trong quá trình quan hệ thâm nhập và thậm chí cả khi “yêu” qua đường miệng. “Súng” dài có thể va vào cổ tử cung của người phụ nữ lúc hành sự và gây đau đớn. Ngoài ra, một dương vật có chu vi quá lớn có thể làm rách các mô âm đạo mỏng manh nếu cặp đôi không sử dụng đủ chất bôi trơn và có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu nếu nó cọ xát và kích thích niệu đạo.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn