Vớ được trai giàu quyết trao "lần đầu tiên" trói chân anh, tôi vừa cởi đồ anh ôm mặt nôn

Tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình nghèo tại miền quê xa xôi. Ngay từ nhỏ, chứng kiến sự nghèo khổ của gia đình, tôi đã thề với lòng mình rằng sau này phải làm sao sống sung sướng, có điều kiện vật chất dư dả để giúp đỡ bố mẹ.

Nhưng khi lên thành phố học đại học thì tôi mới nhận ra mình quá nhỏ bé và yếu ớt, nếu cố bám trụ lại thành phố thì cũng chỉ làm một công việc bình thường đủ ăn mà thôi. Vậy nhưng tôi nhận ra mình có chút nhan sắc, vậy thì chỉ cần thông qua con đường lấy chồng giàu là tôi đã có thể đạt được mục tiêu rồi.

Suốt quãng đời sinh viên tôi không yêu ai vì xung quanh toàn những anh chàng sinh viên nhà nghèo, không thể cho tôi cuộc sống mình mong ước. Tôi tuyệt đối giữ mình vì cho rằng sẽ trao thứ quý giá của người phụ nữ cho một người đàn ông xứng đáng.

Suốt quãng đời sinh viên tôi không yêu ai vì xung quanh toàn những anh chàng sinh viên nhà nghèo. (Ảnh minh họa)

Ra trường đi làm được một năm thì tôi có cơ hội quen Tuấn. Anh là con nhà giàu mà bản thân cũng có công việc lương cao. May mắn hơn cả là tôi lại lọt vào mắt xanh của Tuấn, được anh tán tỉnh, chiều chuộng và chính thức trở thành bạn gái anh.

Càng biết rõ hơn về Tuấn, hiểu thêm về tính cách, phẩm chất đạo đức của anh, tôi càng nhận định anh chính xác là người đàn ông mà mình cần. Tuấn vừa có điều kiện kinh tế lại rất chu đáo và tâm lý với tôi.

Càng thấy anh đáng quý, tôi lại càng sốt ruột khi chưa chính thức trở thành người phụ nữ của Tuấn. Tôi tin chắc sau khi có được lần đầu tiên của tôi thì anh sẽ nâng niu trân trọng tôi hơn. Đồng thời cảm thấy có trách nhiệm với bạn gái hơn nữa, hẳn là anh sẽ nhanh chóng cầu hôn tôi để chính thức làm đám cưới.

Vậy mà yêu nhau 5 tháng rồi nhưng Tuấn vẫn không hề đả động tới chuyện đó. Có lần tôi bóng gió hỏi anh về quan điểm trong vấn đề quan hệ trước hôn nhân thì Tuấn bảo muốn giữ cho bạn gái tới đêm tân hôn. Như vậy mới thiêng liêng và có ý nghĩa.

Tuấn chỉ muốn giữ còn tôi thì lại sốt ruột. Bởi nếu tôi chưa qua đêm với anh thì sau này chẳng may có chuyện gì thì lấy đâu ra lý do để bắt vạ Tuấn? Chưa nói nếu tôi có thể mang thai ngay thì đó là lý do quá tốt để đẩy nhanh tiến độ đám cưới.

Sốt ruột nên tôi đành phải lên kế hoạch trói chân anh. Hôm vừa rồi hai đứa đi dự sinh nhật một người bạn về, tôi rủ Tuấn vào khách sạn qua đêm. Vừa dụ dỗ cũng gần như là ép buộc, lúc ấy Tuấn mới gật đầu đồng ý.

Vào khách sạn, thấy Tuấn vẫn không hề chủ động, tôi đành làm liều. Tôi mạnh dạn cởi đồ trên người, để lộ thân hình trần trụi trước mặt anh. Tuấn nhìn tôi chằm chằm, tôi cứ nghĩ anh sẽ không kiềm chế được mà lao vào bạn gái. Bởi trước nay tôi vẫn tự tin với nước da và dáng người của mình.

Vào khách sạn, thấy Tuấn vẫn không hề chủ động, tôi đành làm liều. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ được trong lúc tôi đang tưởng tượng đến những cảnh ân ái nóng bỏng thì Tuấn lại ôm mặt chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Tôi khó hiểu, lúc tối dù có uống vài chén rượu nhưng rõ ràng Tuấn vẫn không hề say!

Tôi chạy vào vỗ lưng anh, da thịt tiếp xúc, lúc đó tôi vẫn chưa mặc lại đồ. Tuấn giật mình rồi đẩy mạnh tôi ra. Khi ấy tôi nhận ra có vấn đề gì đó ở đây mà tôi chưa biết.

Lúc sau ra ngoài ngồi nói chuyện nghiêm túc, Tuấn thẳng thắn thừa nhận rằng anh không thích phụ nữ mà thích người cùng giới. Đó là lý do khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của tôi thì thay vì hứng thú, Tuấn lại chạy đi nôn oẹ.

Tuấn bảo nếu tôi chấp nhận lấy anh, sinh con cho anh, anh sẽ không bạc đãi tôi, sẽ mang lại cho tôi cuộc sống dư dả như ý muốn. Tôi chết lặng. Kế hoạch bất thành. Tôi nên chấp nhận lời đề nghị của Tuấn hay là tìm một đối tượng khác làm mục tiêu?

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn