Vợ đi làm về nhưng 30 phút vẫn chưa thấy bước vào nhà, tôi liền đi tìm thì sốc nặng khi thấy vợ ở căn hộ kế bên

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ tôi ngày một đẹp ra, mỗi ngày đi làm đều đánh phấn son, quần áo chải chuốt. Khiến cho tôi luôn lo lắng người đàn ông khác sẽ cướp vợ đi mất.

Chính vì vậy tôi luôn kiểm soát nghiêm ngặt thời gian đi làm hay đi chơi của vợ. Tôi thường kiểm tra điện thoại vợ xem có những điểm gì bất thường khả nghi không. Vợ tỏ ra rất khó chịu nhưng tôi bảo vì yêu vợ yêu gia đình này nên phải làm như thế để giữ hạnh phúc.

Ở bên cạnh căn hộ chung cư của chúng tôi có một anh chàng mới đến ở, anh ta tên An, thỉnh thoảng có qua nhà tôi mượn đồ hay ngồi chơi. An nói chuyện dễ nghe, rất thân thiện, chưa có bạn gái, hiện đang học năm 4. Thỉnh thoảng nhà tôi có cuộc nhậu gì đều gọi cậu ấy góp vui.

Con tôi đang gửi bà ngoại ở quê chăm, còn tôi thường xuyên phải làm tăng ca, vợ thì làm giờ hành chính. Một ngày, tôi không phải tăng ca nên về sớm, vì muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tôi bắt tay vào làm việc nhà.

Định rán cá nhưng nhà hết dầu nên tôi vội chạy xuống dưới cửa hàng để mua, vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy vợ đã phóng xe xuống hầm để xe. Sau khi mua đồ xong lên đến nhà nhưng vẫn chưa thấy vợ vào nhà, lúc đó đang bận làm cá nên tôi vội đi rán luôn.

Thế nhưng 30 phút sau, tôi đã nấu xong cơm nước, vậy mà vợ chưa về, tôi chạy ra ngoài tìm cô ấy. Tôi đi một mạch xuống chỗ đỗ xe cũng không gặp vợ, lúc trở lại nhà, tôi định gõ cửa phòng An để nhờ tìm giúp thì bất ngờ nghe thấy tiếng vợ bên trong. Cánh cửa chỉ hơi khép, còn vợ tôi và An đang du đẩy nhau.

Tôi đang định đạp cửa để dằn mặt hai kẻ phản bội thì nghe thấy tiếng của An nói: "Chị hãy cài áo lại ngay đi, em đã bảo chỉ coi chị là một người hàng xóm tốt bụng chứ không hề có tình cảm gì, mà sao chiều nào chị cũng đến làm phiền em vậy? Tính em rất ghét những phụ nữ đã có gia đình rồi mà còn tơ tưởng người đàn ông khác. Chị về đi kẻo chồng chị lại hiểu nhầm em".

Nghe những lời An nói tôi hiểu thì ra vợ tôi đang yêu đơn phương người hàng xóm. Không chịu nổi nữa tôi đẩy cửa ra và chạy vào kéo vợ về cho đỡ mất mặt. Sự xuất hiện đường đột của tôi khiến cả hai bối rối nhưng tôi nói An không có lỗi gì, mọi thứ là do vợ tôi gây ra.

Khi đã đưa vợ về nhà tôi mới tức giận mắng vợ là bản thân mình thua kém gì mà lại chán nản đi quyến rũ người khác vậy hả? Cô ấy cúi mặt nói tôi yếu sinh lý không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ nên muốn tìm người đàn ông mạnh mẽ hơn.

Ngày nào cũng đi làm đến 8h tối mới về, tôi mệt mỏi rã rời chỉ muốn lên giường ngủ thôi thế mà bị vợ chê là yếu. Theo mọi người tôi phải làm sao để chiều lòng vợ, để cô ấy đừng có ý nghĩ tơ tưởng đến người đàn ông bên ngoài đây?

