Vợ đi làm về bàng hoàng phát hiện chồng chết treo cổ trong phòng trọ

Tối 8-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một người phụ nữ đi làm về phòng trọ trên đường số 4, KP Bình Đường 2, phường An Bình, TP Dĩ An thì phát hiện chồng là anh C.X.K (28 tuổi, quê Nghệ An) đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây dù cột vào gác.

Hiện trường vụ việc.



Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ.

Bước đầu xác định anh K làm công nhân, đã có vợ và 1 con nhỏ. Thời gian gần đây anh này thiếu nợ bên ngoài và bị chủ nợ liên tục đòi tiền.

Người dân quyên góp hỗ trợ nạn nhân.



Tới 19 giờ tối, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Đ.Dự

Nguồn tin: congan.com.vn