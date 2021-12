Vợ cũ chỉ đạo người giúp việc mua ma túy, đặt vào xe ô tô của chồng

Sau 12h đấu trí, đến 4h30 phút, ngày 22/12, với những chứng cứ, đối tượng chủ mưu Trần Thuý Loan cùng đồng phạm là Hoàng Thị Lương đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

14 giờ 15 phút, ngày 17/12, chuông điện thoại Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai, đột ngột reo vang. Bên kia đầu máy là giọng nói của một người phụ nữ.

Qua tin báo, người này cho biết có một đối tượng nam giới điều khiển ô tô BKS 11C – 04711 chạy theo hướng Xuân Giao, Bảo Thắng về thành phố Lào Cai đang cất giấu ma tuý trên xe ô tô. Sau khi báo cáo và xin chỉ đạo của Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai và Trung tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an TP Lào Cao, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Trần Thuý Loan

Tại khu vực đường Hoàng Liên thuộc tổ 2, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tổ công tác Đội CSGT - TT phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức đón lõng; kiểm tra xe ô tô của Nguyễn Như Quyết. Khám xét trên xe ô tô đã phát hiện ở sau túi để đồ ghế lái 6,87 gam heroin.

Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết: Khi tiến hành kiểm tra, Quyết tỏ ra rất bất ngờ. Sau đó, Quyết một mực kêu oan, khẳng định không biết gì về số ma tuý trên xe; không sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, lãnh đạo Công an TP Lào Cai nhận thấy sự việc có nhiều uẩn khúc, nghi vấn vì người thông báo nắm rõ được thời điểm và chiếc biển kiểm soát của chiếc xe ô tô nghi vấn.

Chiếc xe ô tô bị giấu ma tuý

Một tổ công tác đã dựng nhân thân của đối tượng nghi vấn và tiến hành thông báo với gia đình. Một chi tiết các trinh sát và điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai đặc biệt chú ý đó là khi cơ quan thông báo việc Quyết có giấu ma tuý trên xe ô tô, Loan không có biểu hiện gì bất ngờ.

Trong khi đó, người giúp việc là Lương thì tỏ thái độ rất sợ hãi. Suốt nhiều giờ đồng hồ, khi cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai hỏi chuyện thì chị ta ngồi ôm gối, tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào và có biểu hiện lo sợ. Một điều khác thường nữa tại nhà của Quyết có lắp đặt hệ thống camera an ninh nhưng khi kiểm tra thì toàn bộ dữ liệu hình ảnh đã bị xoá- Trung tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an TP Lào Cai cho biết.

Từ những dấu hiệu bất thường trên, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai nhận định trong gia đình của Nguyễn Như Quyết có nhiều thành viên có biểu hiện bất minh, nghi vấn; nổi lên là 2 đối tượng gồm Trần Thuý Loan và Hoàng Thị Lương.

Loan đã ly hôn với Nguyễn Như Quyết vào tháng 5/2021. Tuy ly hôn nhưng Quyết và Loan vẫn sống chung cùng một nhà ở địa chỉ số nhà 042 đường M4, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai cùng 2 người giúp việc : Hoàng Thị Lương và Hoàng Thị Thanh (SN 1961, Nơi cư trú : Tổ 28, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Từ đó, tổ công tác đã triệu tập Trần Thuý Loan và Hoàng Thị Lương lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, ban đầu cả 2 đối tượng đều khai báo quanh co, chối tội mình không biết và liên quan đến việc Quyết bị bắt giữ.

Lúc này, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai đã tách riêng hai đối tượng Loan và Lương ra để đấu tranh. Sau khi được vận động, thuyết phục, người giúp việc Lương đã khai nhận hành vi phạm tội song Loan thì kiên quyết chối tội.

Theo lời khai của Lương thì: Từ ngày 27/11/2021 đến ngày 13/12/2021, Loan là người chỉ đạo và chuyển tiền cho Lương 11.700.000 đồng để Lương mua ma tuý.

Cụ thể, Lương đã liên hệ với Nguyễn Việt Tiến (SN 1987, nơi cư trú : Thôn Tân An 2, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), là đối tượng nghiện ma tuý và là người yêu cũ của Lương và Hoàng Sỹ Thảo (SN 1968, nơi cư trú tại tổ 29, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai), là em trai ruột của Hoàng Thị Thanh – người làm giúp việc cùng Lương để nhờ mua ma tuý. Lương đã đưa cho Tiến 3,2 triệu đồng để mua heroin và nhận 11 gói ma tuý heroin. Tổng cộng Lương đã trực tiếp đưa tiền và chuyển khoản cho Thảo 5 lần để nhận ma tuý của Thảo.

Trong 5 lần chuyển tiền, Lương đều hưởng lợi một số tiền trong số tiền đưa Thảo đi mua ma tuý. Lương khai nhận Loan là người chỉ đạo cầm tất cả số ma tuý đã mua được gói thành 2 gói, bọc kĩ cẩn thận cất gọn để có việc dùng và mua 3 sim điện thoại để liên lạc.

Tiếp đó, trong các ngày 8-9/12/2021, Loan nói với Lương mục đích mua số ma tuý trên là để cho vào xe Quyết rồi báo cho Công an bắt Quyết đi tù. Loan đưa cho Lương số điện thoại của một người và bảo Lương dùng sim điện thoại gọi điện nội dung :“Có thông tin về xe chở ma tuý, các anh có bắt không?”.

Sáng 14/12, Loan nói với Lương về hành trình của Quyết, trong đó có việc chiều cùng ngày Quyết sẽ đi ô tô về Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai để đón mẹ đẻ của Loan lên chơi. Tranh thủ Quyết ngủ trưa thì đem ma tuý đã gói lại vào ngăn đựng đồ của ghế lái Quyết ngồi.

Khoảng 12 h, ngày 14/12, khi Quyết ngủ trưa, Lương đã cầm số ma tuý đã cất giấu từ trước bỏ vào ngăn đựng đồ ghế lái. Đến 14h khi Quyết lái xe ra khỏi nhà Lương đã gọi điện cung cấp thông tin về lộ trình di chuyển của Quyết và vị trí cất giấu ma tuý.

Cho đến khoảng 16h cùng ngày, Lương thấy Quyết đưa mẹ đẻ Loan về đến nhà thì Lương biết Quyết chưa bị bắt giữ. Vì thế, Lương lên xe cất giấu số ma tuý đó đi cho đến ngày 16/12, Loan cho Lương số điện thoại của Trung tá Long, Đội Trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an thành phố Lào Cai và bảo Lương tiếp tục gọi điện báo tin như lần trước. Lương gọi điện và nhắn tin cho anh Long biển số xe của Quyết, nội dung xe ô tô chuyên chở hàng trắng.

Từ lời khai của Lương, vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 21/12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Hoàng Sỹ Thảo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 2 gói ma tuý heroin. Qua đấu tranh nhanh, Hoàng Sỹ Thảo đã khai nhận nhiều lần nhận tiền của Lương để mua ma tuý và đem cất giấu cho Lương.

Từ lời khai của Thảo, hồi 14h30 phút cùng ngày, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã triệu tập đối tượng Nguyễn Việt Tiến để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh, Tiến khai nhận đã nhận số tiền 3,4 của Lương để đi mua ma tuý và đem đến cho Lương khu vực gần nơi Lương đang ở.

Từ lời khai của Lương và Thảo, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Lào Cai đã minh oan và trả tự cho Quyết.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân