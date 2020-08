Vợ chồng nông dân bật khóc bên 400 gốc cây ăn trái bị kẻ ác chặt cụt

Hơn 400 cây sầu riêng, mít, cóc...của gia đình ông Sơn bị chặt phát tận gốc trong đêm. Ảnh: Nguyên Dũng

Chiều 24.8, tại hiện trường vườn cây ăn trái của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi), Nguyễn Thị Oanh Kiều (45 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có hàng trăm cây sầu riêng, mít, bơ, cóc bị chặt phá tận gốc, nhựa tứa ra, cành, lá cây khô héo.

Chứng kiến cảnh vườn cây ăn trái của gia đình mới trồng được hơn 1 năm tuổi bị chặt phá tận gốc không thương tiếc, vợ chồng ông Sơn vừa tiếp chuyện chúng tôi, vừa khóc mếu máo.

Chứng kiến cảnh vườn cây ăn trái bị chặt phá, đôi vợ chồng nghèo đã bật khóc. Ảnh: Nguyên Dũng

Theo trình bày của bà Kiều, chiều 22.8, vợ chồng bà ra thăm vườn cây ăn trái thì vẫn còn nguyên vẹn, vườn cây xanh tốt, chiều cao trung bình của các cây trong vườn hơn 1m.

“Chiều tối 22.8, chúng tôi còn trồng dặm thêm 50 cây mít tại vườn nữa. Vậy mà ngày 23.8, vợ chồng tôi có việc đi TP.Bà Rịa thì nhận điện thoại của một người quen báo vườn cây ăn trái của gia đình tôi bị người khác chặt phá hết. Ban đầu tôi nghĩ chắc cây gãy nhánh, người quen thấy héo lá nên báo vậy. Sau khi đi công việc về nhà, 2 vợ chồng tôi vội chạy xe vào vườn thấy cây sầu riêng, mít bị chặt sát gốc, lá héo hết mà muốn xỉu tại chỗ”, bà Kiều khóc mếu máo nói.

Cầm cây sầu riêng héo hết lá, ông Sơn khóc tức tưởi: “Họ ác quá, sao lại chặt phá vườn cây nhà tôi. Bao nhiêu tiền vay ngân hàng để trồng vườn cây này, giờ bị chặt phá như vậy thật xót xa”.

Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc hơn 400 cây ăn trái của gia đình ông Sơn bị chặt phát. Ảnh: Nguyên Dũng

Không chỉ chặt các cây ăn trái, kẻ phá hoại còn chặt hàng loạt ống nước dùng tưới cây nhỏ giọt trong vườn của vợ chồng bà Kiều.

Bà Kiều cho biết, vì kinh tế gia đình rất khó khăn, vừa qua vợ chồng bà đã mạnh dạn vay ngân hàng một ít vốn để trồng vườn trái cây rộng hơn 2 ha. Vườn cây mới trồng được hơn 1 năm thì bị chặt phá.

Theo thống kê tại hiện trường, có hơn 400 cây sầu riêng, mít, bơ bị chặt phá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Chiều 24.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Vĩnh Phú, Trưởng công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã phối hợp với công an huyện Xuyên Mộc xuống tận hiện trường để điều tra. “Công an đã lập biên bản hiện trường, lấy lời khai của chủ vườn và các nhân chứng liên quan. Hiện công an cũng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn để điều tra”, ông Phú nói.

Ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng đã chặt phá vườn cây của gia đình ông Nguyễn Minh Sơn.

Tác giả: Nguyên Dũng

Nguồn tin: Báo Lao động