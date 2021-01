VinFast Fadil bứt tốc, trở thành xe cỡ nhỏ bán chạy nhất năm 2020

Với 18.016 xe bán ra trong năm 2020, VinFast Fadil đã soán ngôi Hyundai Grand i10 trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hạng A năm 2020

Có thể nói, năm 2020, phân khúc xe hạng A tại thị trường ô tô Việt Nam gặp khá nhiều biến động khi mẫy xe Celerio của Suzuki phải rút khỏi thị trường do doanh số thấp và ngôi vương trong nhiều năm của Hyundai Grand i10 đã bị VinFast Fadil soán ngôi sau cuộc rượt đuổi đầy kịch tính.

Theo số liệu từ VinFast, năm 2020, doanh số của VinFast Fadil đạt 18.016 xe, nhiều hơn 447 xe so với đối thủ Hyundai Grand i10 (đạt 17.569 xe năm 2020).

Tuy nhiên, so với các mẫu xe cùng phân khúc, doanh số của Hyundai Grand i10 vẫn bỏ xa đối thủ. Cụ thể, là mẫu xe đứng thứ 3 phân khúc nhưng doanh số năm 2020 của Kia Morning chỉ đạt 6.228 xe (bằng 35,4 % so với Hyundai Grand i10 và bằng 34,6% so với VinFast Fadil).

Đứng ngay sau là Honda Brio với 2.906 xe bán ra trong năm 2020 (chỉ bằng 16,1% doanh số của VinFast Fadil và bằng 16,5% doanh số của Hyundai Grand i10).

Xếp cuối là mẫu xe Toyota Wigo, sau nhiều cải tiến về trang bị nhưng vẫn chưa chinh phục được nhiều khách Việt bởi ngoại hình không bắt mắt và động cơ không quá mạnh mẽ, chưa được người dùng đánh giá cao. Doanh số năm 2020 của mẫu xe này đạt 2.561 xe.

Theo nhiều người tiêu dùng và chuyên gia ô tô, những năm trước, Hyundai Grand i10 luôn đứng đầu phân khúc xe hạng A do thiết kế không gian rộng, nhiều trang bị, ngoại hình bắt mắt phù hợp cả kinh doanh dịch vụ và xe gia đình nhỏ.

Tuy nhiên, kể từ khi VinFast Fadil xuất hiện, dù chỉ có 3 phiên bản, không gian không rộng như Grand i10 nhưng nhờ trang bị động cơ mạnh nhất phân khúc (động cơ 1.4 cho công suất 98 mã lực, kết hợp cùng hộp số CVT), chứng nhận an toàn 5 sao từ Asean NCAP với một loạt những công nghệ an toàn bậc nhất phân khúc như: cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. VinFast Fadil dần chiếm được niềm tin của khách Việt.

Chưa kể, VinFast còn là hãng xe thường xuyên có những chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng để kích cầu. Điển hình như giảm trực tiếp 10% về giá dành cho khách hàng mua trả thẳng 100% xe, miễn lãi suất 2 năm đầu dành cho khách mua trả góp. Đặc biệt, ưu đãi về "Trước bạ 0 đồng" dành cho khách hàng mua xe đến hết ngày 28/2/2021, ngay cả khi chính sách hỗ trợ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp của Chính phủ đã kết thúc từ ngày 31/12/2020, đã tạo cú huých lớn giúp mẫu xe này bứt tốc về doanh số trong những tháng cuối năm 2020.

Tuy nhiên, theo một số nhân viên đại lý Hyundai, Grand i10 hiện đang khan hàng tại các đại lý, tháng 12/2020, nhiều khách hàng đặt xe nhưng một số đại lý không dám nhận vì thiếu xe giao trước ngày 31/12/2020 cho khách hưởng lợi từ phí trước bạ.

Do đó, nếu nguồn cung ổn định, rất có thể, Hyundai Grand i10 cùng với VinFast Fadil sẽ có cuộc đua tranh sòng phẳng, bất ngờ hơn trong phân khúc xe cỡ nhỏ tại thị trường ô tô Việt Nam thời gian tới.

Tác giả: Yến Chi

Nguồn tin: Báo Giao thông