Vincom - điểm hẹn vạn quà tặng, trao ngàn lời yêu thương

Nhằm tôn vinh giá trị và vẻ đẹp riêng biệt của mỗi người phụ nữ, Vincom dành tặng hàng ngàn quà tặng ưu đãi từ những thương hiệu hàng đầu cùng những sự kiện trải nghiệm tri ân với chuỗi hoạt động “Tri ân ngàn hoa – Tiệc quà cảm hứng” từ nay đến hết ngày 22/10.

Thấu hiểu mong muốn trao gửi yêu thương và trân quý tới những người phụ nữ đặc biệt trong dịp này, Vincom gợi ý những bộ quà tặng để khách hàng dễ dàng lựa chọn quà tặng ưng ý như “Hộp hoa cúc – Quà tri ân” biếu bà, mẹ với những đồ chăm sóc gia đình và chăm sóc da, “Hộp hoa hồng – Quà yêu thương” tặng vợ hay người yêu những đồ thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện thời thượng, “Hộp Tulip – Quà Gắn Kết” tặng những người đồng nghiệp nữ với những món đồ lưu niệm văn phòng và các ưu đãi nhà hàng. Đặc biệt, từ ngày 18/10 đến 20/10, khách hàng của các TTTM Vincom Mega Mall và Vincom Center sẽ được nhận thêm ưu đãi gói quà miễn phí đối với mỗi hóa đơn mua hàng từ 1.500.000VNĐ.

Các thương hiệu thời trang được phái nữ yêu thích cũng dành tặng những ưu đãi lên đến 50% trong dịp 20/10 như Mango, H&M, Cotton:On, Charles&Keith, The Body Shop, Pandora, PNJ,… Uniqlo góp mặt với nhiều ưu đãi cùng sự kiện “Đại tiệc thời trang Life-Wear” với 3 cửa hàng đồng loạt mở cửa trong dịp này là Flagship Store tại Vincom Center Bà Triệu và 2 cửa hàng mới tại Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Center Trần Duy Hưng. Khách hàng cũng có thể nhận được thêm “Combo niềm vui” khi mua hàng tại Uniqlo với hóa đơn từ 1.499.000VNĐ với set quà tặng Novelty bao gồm: 1 son dưỡng + 1 voucher CocoonxUniqlo (áp dụng cho các hóa đơn từ 300.000 đồng tại Cocoon). Các gian hàng mỹ phẩm cũng đồng loạt có những ưu đãi hấp dẫn lên đến 30% hoặc nhiều phần quà thú vị như quà kit trị giá 500.000 đồng hay túi hologram... đến từ các thương hiệu nổi tiếng Laneige, The Body Shop, Innisfree, MediCare….

Trong đó, chuỗi workshop “Đại tiệc Make-over” diễn ra từ ngày 15- 20/10 tại các TTTM thuộc hệ thống Vincom Mega Mall và Vincom Center. Chương trình do các thương hiệu mỹ phẩm và thời trang hàng đầu phối hợp tổ chức mang đến chuỗi trải nghiệm làm đẹp cùng chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Cụ thể, hoạt động tư vấn và trang điểm miễn phí sẽ diễn ra tại Vincom Center Đồng Khởi cùng MAC và Paris & France. Tại Hà Nội là hoạt động trải nghiệm các sản phẩm dưỡng, chăm sóc body và tư vấn make up tại gian hàng The Body Shop trong Vincom Mega Mall Ocean Park.

Không những vậy, Vincom còn “viết riêng" cho những người phụ nữ yêu thương tới với TTTM ngàn lời chúc ý nghĩa thông qua game công nghệ hấp dẫn. Từ ngày 15.10 – 28.10 tại Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Center Bà Triệu trò chơi tương tác ứng dụng công nghệ để tôn vinh những nét tính cách đặc trưng của người phụ nữ lấy ý tưởng từ thần số học và từ đó gợi ý những món quà phù hợp.

Đặc biệt, đúng ngày 20/10, trên toàn hệ thống Vincom sẽ kích hoạt “Tiệc quà ngàn hoa" - nơi mỗi “nàng thơ" đều được nhận hoa hồng từ các mỹ nam. Ngoài ra, khách hàng sẽ được thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc thú vị, ngọt ngào từ ban nhạc Acoustic và nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp tại các TTTM Vincom để lưu lại một ngày lễ tôn vinh phái đẹp thật ý nghĩa và đáng nhớ./

Nguồn tin: Báo Tin tức