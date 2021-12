Vietnam Airlines báo lỗ sớm gần 13.000 tỷ đồng, sắp bán 12 máy bay A321

Thông tin trên được nêu ra tại họp đại hội cổ đông bất thường Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) diễn ra sáng nay (14/12).

Cắt giảm chi phí "khủng"

Tại phiên họp, các cổ đông của Vietnam Airlines đã thảo luận và nhất trí thông qua những định hướng lớn trong Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2021-2025; sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ Tổng Công ty; phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phương án tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của các cổ đông. Phương án được Vietnam Airlines xây dựng tổng thể trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm 7 nhóm giải pháp.

Các giải pháp lớn có thể kể đến như tái cơ cấu đội bay thông qua đàm phán giãn, hoãn các khoản thanh toán, giảm tiền thuê tàu bay, đẩy lùi lịch nhận các tàu bay mới; tái cơ cấu tài sản thông qua thanh lý các tàu bay cũ, bán và thuê lại tàu bay; tái cơ cấu danh mục đầu tư và các doanh nghiệp thành viên thông qua chuyển nhượng vốn, cổ phần hóa, bán một số danh mục đầu tư để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tái cơ cấu danh mục đất và tài sản trên đất.

Phiên họp đại hội cổ đông bất thường Vietnam Airlines sáng 14/12 (Ảnh: NQ).

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, huy động vốn từ bên ngoài, phát hành trái phiếu...

Năm 2020, hãng cắt giảm được 5.129 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân công là 1.775 tỷ đồng và dự kiến cắt giảm, tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng trong năm 2021. Bên cạnh cắt giảm chi phí, hãng cũng tìm kiếm cơ hội gia tăng doanh thu thông qua thực hiện các chuyến bay hồi hương, chở chuyên gia, tăng cường vận chuyển hàng hóa...

Ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng Vietnam Airlines - cho hay, năm 2021 dịch ảnh hưởng nặng nề hơn so 2020, hãng trình kế hoạch lỗ 12.907 tỷ đồng. Tình hình tài chính năm nay rất xấu với Vietnam Airlines và các hãng.

Theo ông Hiền, tái cơ cấu không chỉ phục hồi năng lực tài chính mà còn hướng phát triển bền vững trong tương lai. Quan điểm là dựa trên nhiều kịch bản, giả định tình huống để đảm bảo bao quát khả năng phục hồi của thị trường nhằm đảm bảo tái cơ cấu đảm bảo thanh khoản vượt qua đại dịch, đảm bảo không lỗ lũy kế, vốn âm chủ sở hữu và tiếp tục phục hồi sau đại dịch.

Rao bán loạt máy bay Airbus

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - thông tin, thị trường nội địa rất quan trọng với các hãng, nhưng ảnh hưởng của dịch đã khiến nhu cầu, tâm lý đi máy bay nội địa của hành khách giảm mạnh. Khi mở bay nội địa cho các hãng hàng không sau dịch, hệ số sử dụng ghế của các hãng bay chặng Hà Nội - TPHCM có tăng trưởng 62-65% (16 chuyến/ngày) so với hệ số 95% ở giai đoạn đầu chỉ có 6 chuyến ngày.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (Ảnh: NQ).

Vận tải hàng không quốc tế chưa có điểm mới ngoại trừ chốt mở bay từ 1/1/2022. Đến nay, các đường bay quốc tế chỉ đạt khoảng 1,5-1,9% so với 2019.

"Bay quốc tế khách chưa có. Hãng luôn sẵn sàng tìm cách để đảm bảo chuyến bay cất cánh đặc biệt là bay quốc tế. Hãng vẫn duy trì đường bay thường lệ có lịch ổn định như Nhật, Hàn, Úc phục vụ nhu cầu khách từ Việt Nam sang các nước này" - ông Hà nói và cho biết hãng cũng kết hợp vận chuyển hàng hóa với các đường bay chuyến bay không thường lệ đi đến châu Âu.

Dự báo về thị trường hàng không năm 2022, CEO Vietnam Airlines thông tin việc xây dựng các phương án kịch bản điều hành căn cứ vào dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) về sự phục hồi của hàng không quốc tế và nội địa, phương án phòng chống dịch các nước và Việt Nam để đưa kịch bản khác nhau đưa các kịch bản điều hành.

"Các kịch bản cao và thấp đều được hãng xây dựng trong đề án tái cơ cấu. Dự báo vận tải quay về 70-75% so với giai đoạn 2019 trước Covid-19, vận tải quốc tế 20-25% so với trước Covid-19 và quay trở lại tăng dần vào quý 4/2022. IATA dự báo thị trường hàng không nội địa sẽ phục hồi cuối 2023 với vận tải nội địa và 2024 thị trường bay quốc tế quay trở về như thời điểm 2019. Giá vé bình quân giảm 15% so với 2020 và giảm 30% so với 2019" - ông Hà cho hay.

Đề cập tới đội tàu bay, ông Hà thông tin hãng hàng không quốc gia hiện có 104 máy bay, dư cả về thân rộng và hẹp. Năm 2022, hãng dư khoảng 8 tàu bay thân rộng và dư 20 tàu bay A321. Căn cứ vào sự phục hồi thị trường, hãng sẽ đưa vào khai thác.

"Chúng tôi sẽ tiến hành tái cơ cấu đội máy bay và đàm phán các bên cho thuê nhằm hỗ trợ chi phí và đạt được kết quả tích cực. Hãng xây dựng bán máy bay nhằm mục tiêu giảm tàu bay và hiện đại hóa tàu bay thay thế tuổi lớn trên 12 năm. Năm 2021, hãng bán 9 tàu bay A321 và 6 AT72 . Năm 2022-2023, đội máy bay A321 bán 12 tàu bay" - CEO Vietnam Airlines nêu rõ.

Tác giả: Châu Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Dân trí