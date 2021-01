Việt Nam xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên 1.600 tấn mở màn năm 2021

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Doanh tham quan dây chuyền sản xuất gạo xuất khẩu của Trung An. Ảnh: Theo NNVN

Chiều nay (13.1), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) và UBND tỉnh Cần Thơ đã phối hợp tổ chức lễ xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên của năm 2021.

Đây là lô gạo xuất khẩu đầu tiên của năm 2021 với tổng khối lượng 1.600 tấn theo hợp đồng đã ký kết sang Singapore 450 tấn và Malaysia 1.150 tấn, gồm 2 loại gạo Jasmine 85 với giá 680 USD/tấn và gạo Hương Lài giá 750 USD/tấn, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) thực hiện.

Đây là sự kiện có ý nghĩa tích cực ngay sau khi nước ta ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) ngày 15.11.2020, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại tự do.

Theo ông Phạm Thái Bình – Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Malaysia và Singapore là hai thị trường thuộc nhóm 10 nước có kim ngạch lớn nhất trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam.

“Với chủ trương mục đích xuyên suốt của công ty là nâng cao chất lượng để nâng giá trị gạo của doanh nghiệp trên trường quốc tế, năm 2021 Trung An đã loại hẳn thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa chất ra khỏi các cánh đồng lúa liên kết của công ty. Chúng tôi tin tưởng triển vọng năm 2021, khách hàng ở các châu lục trên thế giới thích dùng gạo của Trung An vì an toàn tuyệt đối” – ông Phạm Thái Bình chia sẻ với PV Lao Động.

Tại lễ xuất khẩu gạo chiều nay, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp Trung An và các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa những sản phẩm chất lượng cao ra thị trường, khẳng định giá trị của nông sản Việt trên thị trường thế giới.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng khẳng định: Bộ NNPTNT luôn ủng hộ các doanh nghiệp, địa phương xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng và an toàn. Công ty Trung An là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, đầu tư nguồn lực, đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại.

Tác giả: VŨ LONG

Nguồn tin: Báo Lao động